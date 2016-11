Mann beim Holzen in Jegenstorf tödlich verunfallt

Ein 57-jähriger Mann ist am Samstag beim Holzen in Jegenstorf tödlich verunfallt. Die Kantonspolizei Bern nahm Ermittlungen zum Unfallhergang auf, wie sie am Sonntag mitteilte.

Nach ihren Angaben war der Mann am Samstag kurz nach 11.30 Uhr im Heschbergwald mit Holzerarbeiten beschäftigt. Dabei wurde er von einem Baum getroffen. Die Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch dem Tod des Mannes feststellen. Laut Polizei handelt es sich um einen im Kanton Bern wohnhaften Schweizer. (tpu/sda)