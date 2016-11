Macklemore kommt ans Gurtenfestival

Am Dienstag haben die Verantwortlichen die ersten vier Bands bekanntgegeben, die im Sommer 2017 am Gurtenfestival auftreten werden:

Als einer der Headliner werden Macklemore & Ryan Lewis am Mittwoch, 12.07.2017 auf den Berner Hausberg reisen. Macklemore war in den letzten Jahren einer der erfolgreichsten Rapper weltweit. Er trat bereits 2016 in der Schweiz auf: Am Openair Frauenfeld spielte er eine viel diskutierte Show. Hier einen Ausschnitt daraus:

Macklemore & Ryan Lewis - Can't Hold Us, live am Openair Frauenfeld 2016. Video: Youtube/BOLLIVIDZ

Imagine Dragons beehrten den Gurten bereits vor 3 Jahren: 2013 traten die US-Rocker noch als Newcomer auf der Zeltbühne auf. Am Donnerstag, 13.07.2017 kehren sie als internationaler Topact ans Gurtenfestival zurück. Ein Slot auf der Hauptbühne dürfte ihnen sicher sein. Wer sich auf ihr Konzert einstimmen will, kann sich das Gurtenfestival-Konzert schon mal in voller Länge ansehen:

Imagine Dragons live am Gurtenfestival 2013. Video: Youtube/Imagine Dragons Live 2 Channel

2016 war es unter anderem Paul Kalkbrenner, der das Gurtenpublikum zu später Stunde bei Laune hielt. Am Freitag, 14.07.2017 übernimmt diese Aufgabe nun Bruder Fritz Kalkbrenner. Der Berliner DJ hat sich mit seiner Musik bis weit über die Technoszene hinaus einen Namen gemacht. Fritz Kalkbrenner war bereits 2012 auf dem Gurten zu Gast.

Fritz Kalkbrenner - In This Game. Video: Youtube/Fritz Kalkbrenner

Die Beginner aus Hamburg prägten deutschen Hip-Hop massgebend mit: Die Rapcrew rund um Frontmann Eissfeldt (solo auch bekannt als Jan Delay) waren bereits Ende der Neunzigerjahre populär. 2016 erschien mit «Advanced Chemistry» erstmals seit 13 Jahren wieder ein Album von ihnen. Darauf zeigen sich die Rapper innovativ und am Puls der Zeit. Am Samstag, 15.07.2017 werden die Rapper auf der Gurten-Hauptbühne zu sehen sein.

Die Beginner - Ahnma, live am Splash! Festival 2016.Video: Youtube/Beginner

Am Donnerstag, 1. Dezember, kommen um 12 Uhr im Rahmen der «Rock The Hill»-Aktion erste Tickets in den Vorverkauf. 3000 Viertagespässe werden dann je zum Preis eines Dreitagespasses vergeben. Tickets sind neu nur noch über Ticketcorner erhältlich. Das Gurtenfestival 2017 findet vom 12. - 15. Juli statt. (chh/pd)