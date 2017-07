Lieblingsbeiz Muribad

Wo man am liebsten im Wasser planscht und was man danach gerne isst, ist Geschmackssache. Trotzdem ergab unsere Onlineabstimmung zu den Lieblingsbadibeizen der Leserinnen und Leser vom Dienstag ein deutliches Resultat: Mit 14 Prozent schwang das Muribad klar obenaus. Am frühen Dienstagabend hatten 236 Leserinnen und Leser ihre Stimme für eines der Beizli in Stadt und Region Bern abgegeben.

Bern und Belp auf Rang zwei

Unter die Allerbesten schafften es auch Stadtberner Schwimmbadrestaurants. 5,9 Prozent der Stimmen erhielt sowohl das Beizli im Weyerli als auch dasjenige im Lorrainebad. Gleich beliebt ist auch das Belper Giessenbad.

Auffallend ist, dass sich die Stimmen bei den übrigen Bädern brüderlich und schwesterlich auf alle verteilen. Jedes Schwimmbadbeizli hat offensichtlich seine Fans und Stammgäste. Wer mal ein anderes ausprobieren will: Der Sommer ist noch nicht vorbei. (mm)