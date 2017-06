«Letzte Chance für den Dorfkern»

Konflikte in anderen Gemeinden

Schulen werden geschlossen, Läden gehen zu, und Strassen werden nicht saniert: Auch in anderen Gemeinden kommt es zwischen Zentrum und Peripherie häufig zu Konflikten. Dabei fühlen sich Weiler und Dörfer ins Abseits gedrängt. Wie beispielsweise in Gysenstein, das zu Konolfingen gehört.



Weil die Schülerzahlen rückläufig sind, will der Gemeinderat die Schule im Ortsteil schliessen. Sehr zum Missfallen der Be­wohner. Häufig wird die Kritik an der Schulschliessung grundsätzlich: «Was soll aus diesem Dorf werden?» Auch ein Restaurant oder ein Laden sucht man im Dorf vergebens. «Bitte vergesst Gysenstein nicht», lautet die Kritik deshalb oft.



Ähnlich tönt es in Bolligen: «Der Ferenberg wird ab und zu von der Gemeinde zu wenig wahrgenommen», heisst es in einer Rückmeldung der ak­tuellen Bevölkerungsbefragung. Und in einer anderen: «Ich finde, dass die Aussenbezirke immer mehr benachteiligt und vom Zentrum abgekoppelt werden.»



Konflikte zwischen Ortsteilen gibt es nicht nur in Gemeinden auf dem Land. Auch in der Stadt Bern fühlen sich Quartierbewohner manchmal etwas vernachlässigt. So etwa im Westen Berns, wo einige heikle Projekte geplant sind oder bereits realisiert wurden.



Der Standplatz für Fahrende, die Recyclingfirma Resag in Buech oder die BLS-Werkstätte in Riedbach. Was in anderen Stadtteilen nicht realisiert werden kann, baut man in Bümpliz. So die Kritik mancher Bewohner, die sich dadurch gegenüber der restlichen Stadt benachteiligt fühlen. js