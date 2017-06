Leiche des vermissten Aareschwimmers gefunden

Ein Schwimmer entdeckte am Freitagabend kurz nach der Felsenaubrücke bei Bremgarten einen leblosen Körper am Aareufer. Wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilt, handelt es sich beim Opfer um den Mann, der seit letztem Sonntag vermisst worden war.

Der Mann, ein afghanischer Staatsangehöriger, war bei einem Familienausflug auf der Aareinsel unweit der Hunzigenbrücke in Rubigen verschwunden. Sowohl die Familie, als auch die Polizei hatten seither intensiv nach dem Vermissten gesucht. (mb/pkb)