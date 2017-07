Küchenbrand an der Tscharnerstrasse

Am Dienstag kurz vor dem Mittag ist in der Küche einer Wohnung an der Tscharnerstrasse in Bern ein Brand ausgebrochen. Die Brandursache und die Höhe des Schadens werden derzeit noch abgeklärt.

Die Feuerwehr wurde kurz nach 11.30 Uhr alarmiert. Am Einsatzort trafen die Einsatzkräfte auf eine stark verrauchte Wohnung, wie die Berufsfeuerwehr der Stadt Bern mitteilte.

Unter Atemschutz konnten die Feuerwehrleute den Brand in der Küche lokalisieren und rasch löschen. Anschliessend wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit. (nik/sda)