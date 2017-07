Kredit für Leitungen im Gümligental gesprochen

1678 Stimmende legten ein Ja für den Rahmenkredit fürs Gümligental in die Urne, wie die Gemeinde Ostermundigen mitteilte. Nur 206 lehnten die Vorlage ab. Die Stimmbeteiligung lag bei tiefen 18,5 Prozent.

Energie Wasser Bern (ewb) baut eine neue Hochdruck-Gasleitung durch das Gümligental. Gleichzeitig will die Gemeinde Ostermundigen im Tal die Wasser- und Abwasserleitungen ersetzen. Sie will so Synergien nutzen und Kosten einsparen.

Die Bauarbeiten starten noch in diesem Monat, wie der Gemeinderat am Sonntag mitteilte. Sie dauern voraussichtlich bis Ende 2018. (sih/sda)