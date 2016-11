Könizer Kronfavoriten

Annemarie Berlinger von der SP dürfte es ebenso schaffen wie Christian Burren von der SVP: Beide sind in einer guten Ausgangslage, um Anfang 2018 als neue Mitglieder des Könizer Gemeinderats zu politisieren.

Berlinger und Burren werden auch um das Gemeindepräsidium buhlen. SP und SVP haben sie letzten Freitag als Spitzenkan­didierende präsentiert. Ebenso mitmischen werden in der Ausmarchung die drei Präsidiumskandidaten der Grünen, der FDP und der GLP. Auch die BDP wird einen eigenen Kandidaten für das Präsidium stellen, wie sie ­gestern bekannt gab. Diesen will sie aber erst im Januar präsen­tieren.

«Vorerst wollen wir uns nicht über Köpfe, sondern über Themen positionieren», sagt der Medienverantwortliche Thomas Schneiter dazu. Wer am Schluss das Rennen macht und die Nachfolge von Gemeindepräsident Ueli Studer (SVP) antreten wird, ist aus heutiger Sicht noch schwer abschätzbar.

SVP und SP praktisch gesetzt

Hingegen zeichnet sich durch all die Nominationen bereits die künftige Zusammensetzung des Könizer Gemeinderats ab. Denn wer fürs Präsidium nominiert ist, erhält im Wahlkampf am meisten Raum, um sich zu präsentieren. Das Präsidium hat am Schluss zwar nur einer oder eine inne, den Einzug in den Gemeinderat dürften aber mehrere dieser Kandidierenden schaffen. Zumal vier der fünf Bisherigen wegen Amtszeitbeschränkung nicht mehr antreten können – und damit im Rat ein grosser Wechsel ansteht.

Berlinger und Burren haben mit der SP und der SVP dabei die zwei wählerstärksten Parteien im Rücken. Je ein Sitz in der ­neuen Könizer Regierung ist den beiden Parteien praktisch gewiss. Es müsste schon gewaltige Wählerverschiebungen geben, damit dem nicht so wäre. Und es wäre eine Überraschung, wenn diese Sitze nicht von Berlinger und Burren erobert würden.

Brönnimanns Sitz wackelt

Für die weiteren Sitze sieht man zwar Köpfe, doch mit Prognosen wird es schwieriger. Für diese drei Sitze werden vor allem die Listenverbindungen entscheidend sein. Gute Karten hat dabei der 56-jährige Arzt Hans-Peter Kohler von der FDP, der auch als Gemeindepräsident kandidiert. Wenn SVP und FDP erneut zusammenspannen, hat die FDP den Sitz fast auf sicher.

Sie könnte ihn allenfalls gar im Alleingang holen. Wahlziel der SVP ist es, ihren heutigen Sitz inklusive Gemeindepräsidium zu verteidigen. Wäre auch die BDP mit im Boot, wäre der bürgerliche Block geschlossen. Nur: Die BDP hat gestern kommuniziert, dass sie erneut auf den Alleingang setzt. Sie, die via Gemeindeinitiative Listenverbindungen überhaupt bekämpft, findet, Wahlen seien dadurch zu wenig transparent.

Einer der zwei weiteren Sitze dürfte an die Linke gehen. Verbinden sich SP und Grüne wie schon oft auch wieder, stellt sich die Frage: Wer wird damit letztlich wem helfen? Kommt die SP so auf Kosten der Grünen wieder zum zweiten Sitz, den sie vor drei Jahren verloren hat und zurückholen will? Oder verhilft die SP den Grünen dazu, ihren Sitz zu verteidigen?

Der 53-jährige Präsidiumskandidat und Biologe Hansueli Pestalozzi (Grüne) kann sich auf jeden Fall nicht zurücklehnen, zumal seiner Partei mit der abtretenden Gemeinderätin Rita Haudenschild ein Zugpferd fehlen wird.

Besonders spannend ist der fünfte Sitz: Mit dem 48-jährigen Thomas Brönnimann (GLP) gibt es dafür einen Bisherigen als Anwärter. An persönlichen Stimmen dürfte es Brönnimann kaum fehlen. Und doch ist ungewiss, ob er die Wiederwahl schafft.

Denn dafür muss die GLP den Sitz verteidigen, den sie vor vier Jahren nur knapp ergattert hat. Vielleicht gelingt ihr das. Vielleicht hat aber diesmal die BDP die Nase vorn. Und vielleicht noch jemand anderes. Brönnimann sitzt trotz Bisherigenbonus auf einem wackligen Sitz. (Berner Zeitung)