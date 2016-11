Kölliker nur 71 Stimmen hinter Gfeller

In Worb sind die Wahlen noch nicht vorbei. Gestern um 15 Uhr wurde im Foyer der Gemeindeverwaltung den rund achtzig Anwesenden verkündet, dass die Ausmarchung ums Gemeindepräsidium in eine zweite Runde geht. Gemeindepräsident Niklaus Gfeller (EVP) hatte 1469 Stimmen erhalten, dicht gefolgt von Gemeinderätin Lenka Kölliker (FDP) mit 1398 Stimmen. Gemeinderat Christoph Moser erhielt nur 885 Stimmen und scheidet damit aus. Die Stichwahl zwischen Kölliker und Gfeller findet am 18. Dezember statt.

Sein knapper Vorsprung von nur 71 Stimmen gab Gfeller gestern zu denken. Das komme für ihn überraschend und sei «nicht erfreulich», sagte er. Vor vier Jahren hatte er seinen damaligen Gegenkandidaten Jonathan Gimmel (SP) noch um 299 Stimmen distanziert. Gründe fürs gute Resultat seiner Wahlgegnerin konnte Gfeller kurz nach der Bekanntgabe nicht nennen. Aber: Die FDP habe im Wahlkampf grossen Aufwand betrieben. «Das liess mich stutzen. Ich hätte jedoch nicht gedacht, dass sich dies so stark aufs Resultat auswirken würde.» Was tut der Gemeindepräsident nun im Hinblick auf den 18. Dezember? Er sehe kaum Möglichkeiten, in den drei Wochen noch einen neuen Wahlkampf zu kreieren, so Gfeller.

Auch Lenka Kölliker war überrascht vom knappen Vorsprung Gfellers. Sie freue sich über die hohe Stimmenzahl, die sie erhalten habe, sagte sie. «Das gibt mir Mut für den zweiten Wahlgang und bestärkt mich darin, die brennenden Punkte in Worb aufzugreifen.» Es sei gut, dass die Wählerinnen und Wähler sich nun nochmals äussern könnten, «wer ihr Vertrauen verdient und wer die Gemeinde führen soll».

Gross war die Enttäuschung bei Christoph Moser. Er hatte ­damit gerechnet, in die Stichwahl zu kommen. «Erschüttert» sei er von der tiefen Stimmenzahl: «Damit hatte ich nicht gerechnet. «Auch er führt den aufwendig ­geführten FDP-Wahlkampf ins Feld. «Ich frage mich, ob ich frecher hätte auftreten sollen.» SP-Präsidentin Sandra Büchel rätselte ebenfalls über Mosers Stimmenzahl. «Ich verstehe es nicht. Christoph Moser hat schliesslich einen politischen Leistungsausweis, was bei der FDP-Kandidatin nicht zutrifft. Die SP werde nun die Ausgangslage erörtern und schauen, wen sie am 18. Dezember unterstützen werde.

Gemeinderat: SP gewinnt Sitz

Die Enttäuschung übers Ausscheiden von Christoph Moser ging bei der SP am späteren Nachmittag in Freude über. Moser wurde mit dem zweitbesten Resultat als Gemeinderat bestätigt. Und die SP plus Grüne gewinnen mit der gemeinsamen Liste einen zweiten Sitz. 2012 hatte die SP diesen an die EVP verloren. Neu zieht Schulinspektor Urs Gerber (Grüne) in die Exekutive ein. Ebenfalls einen Sieg errang die SP im Parlament. Sie gewinnt dort drei Sitze (siehe Seite links). Präsidentin Sandra Büchel führt die Erfolge auf die Politik in den letzten vier Jahren sowie den rot-grünen Zusammenschluss im Wahlkampf zurück.

Federn lassen musste im Gemeinderat die EVP: Thomas Leiser wurde nicht wiedergewählt. Für Parteipräsidentin Beatrix Zwahlen ist die Abwahl «nicht personenbezogen». Leiser habe im Rat gute Arbeit geleistet. «Vor vier Jahren haben die Wähler auf die Mitteparteien gesetzt, das kam uns zugute. Offensichtlich haben wir nicht das gebracht, was von uns erwartet wurde.»

Das Resultat von Gemeindepräsident Gfeller im Gemeinderat muss ihm zu denken geben. Er erhielt nur 887 Stimmen und landete auf dem vorletzten Platz.

Resultate: Gemeindepräsidium: Niklaus Gfeller (EVP, 1469 Stimmen, bisher). Lenka Kölliker (FDP, 1398). Christoph Moser (SP, 885). Gfeller und Kölliker bestreiten die Stichwahl.Gemeinderat:SP plus Grüne, gewählt: Christoph Moser (1218 Stimmen, bisher), Urs Gerber (1040). Ersatz: Sandra Büchel (938), Marius Gränicher (859), Alfred Wirth (810), Viktor Fröhlich (788), Matthias Marthaler (713). FDP, gewählt: Markus Lädrach (1264, bisher), Lenka Kölliker (1030, bisher). Ersatz: Roland Graf (631), Erwin Kämpfer (592), Michael Suter (590), Nicole Reber (557), Marc Rothenbühler (542). SVP, gewählt: Bruno Wermuth (991, bisher). Ersatz: Bruno Hirsbrunner (833), Niklaus Bernhard (731), Martin Wälti (685), Stephan Zingg (580), Vanessa Brook (569), Karin Waber (554). EVP, gewählt: Niklaus Gfeller (867, bisher). Ersatz: Thomas Leiser (714, bisher), Beatrix Zwahlen (423), Heinz Utiger (376), Bernhard Müller (358), Silvia Moser (353), Rolf Stöckli (321). BDP, gewählt: Ernst Hauser (623, bisher). Ersatz: Adrian Hauser (342), Christof Läderach (279), Manfred Lehmann (270), Erika Walther (237). GLP, nicht gewählt: Catarina Jost (315), Marco Jorio (279), Stefan Graf (243), Simon Rubi (185), Raoul Meyer (182). JEVP, nicht gewählt: Mayk Cetin (111), Damaris Utiger (89), Christopher Cetin (41), Jolanda Leone (38), Amse Külhan (36). (Berner Zeitung)