Kaum ein Blatt findet sich auf dem sauber gewischten Vorplatz des Bauernhauses. Die Küche ist blitzblank geputzt und aufgeräumt. Ganz anders im ersten Stock – hier zeigt sich ein trostloses Bild: Möbelstücke stapeln sich im Gang. Das Zimmer des jüngsten Sohnes der Familie Linder ist leer geräumt, etliche Täferlatten an der Wand und in der ­Decke sind herausgerissen, die Isolation kommt zum Vorschein. Im Zimmer des anderen Sohnes zeigt sich das gleiche Bild, nur dass hier eine Matratze am Boden liegt. Der Lättlirost und das Bettgestell sind an die Wand gelehnt. Dass die Familie derzeit in einer solchen Misere leben muss, ist auf Bettwanzen zurückzuführen.

Keine Mückenstiche

«Angefangen hat es im April», erzählt Brigitte Linder, die mit ihrem Ehemann Jakob in Heimisbach einen landwirtschaftlichen Betrieb führt. Der jüngste Sohn habe über Mückenstiche geklagt. Ein Mückenstecker jedoch brachte keinen Erfolg, die juckenden Rötungen auf der Haut blieben. «Wir dachten, es sei eine Allergie, und gingen zum Arzt», so Brigitte Linder.

Dreimal hätte der Mediziner Hautproben herausgeschnitten und in ein ­Labor eingeschickt. Und dreimal sei die Antwort gekommen: «Kein Befund.» Schliesslich war es der Sohn selber, der den Grund herausfand: In seinem Bett fand er eines der Viecher. Mit Insektenspray und dem Heraus­waschen des Zimmers versuchte man, den Plagegeistern Herr zu werden. Doch die Mühe war vergebens. Es gab nur noch eines: Ein Kammerjäger musste her.

Mit einem speziellen Ofen erhitzte der Fachmann das Zimmer während 24 Stunden auf über 60 Grad. Das bedeutete: Bücher, Schulmaterial, CDs, Ordner und alles, was nicht der Hitze ausgesetzt werden durfte, musste für 72 Stunden eingefroren werden. Eigens dafür mieteten Linders eine Kühltruhe. Hinzu kam, dass die Möbelstücke, die geleimt waren und im Zimmer blieben– wie etwa das Bettgestell und der Kleiderschrank –, in Abständen von rund 10 Zentimetern mit einem Klebeband abgeklebt werden mussten, damit die Bretter nicht auseinanderfielen.

Doch es kam noch schlimmer: Nachdem der Kammerjäger das Zimmer gesäubert hatte, fand einige Tage später der andere Sohn im Bett eine Wanze. Und eines Abends entdeckte Jakob Linder im eigenen Schlafzimmer einen einzelnen Schädling an einem Bild. Erneut musste der Spezialist her.

Kühlwagen gemietet

Nebst den Schlafzimmern der ­Eltern und der Kinder musste der Kammerjäger die Stube, die Nasszelle und zwei Korridore ­behandeln, einzig das Büro und die Küche blieben verschont. Dabei mussten teilweise die Täferlatten herausgerissen werden, damit die Insekten mit chemischen Mitteln bekämpft werden konnten. Auch reichte längst kein Gefrierschrank mehr, ein Kühlwagen musste gemietet werden, um erneut Gegenstände zu lagern. «Auch sämtliche Kleider, die nicht bei 60 Grad gewaschen werden konnten, mussten eingefroren werden», erklärt Brigitte Linder.

Hier vermutet das Ehepaar auch den Ursprung der Plage: Der jüngste Sohn ist vor einiger Zeit in einem Lager gewesen. Zwar hat Brigitte Linder bei seiner Heimkehr sämtliche Kleider gewaschen, aber nicht alle bei 60 Grad. Und so konnten die lästigen Viecher und ihre Eier überleben. Und nicht nur das: Im Korb mit der schmutzigen Wäsche fand die Übertragung auf andere Kleidungsstücke statt, und so fanden die Viecher den Weg in die anderen Räume.

Die Bekämpfung der Bettwanzenplage kostet satte 20'000 Franken und bedeutet eine grosse finanzielle Belastung für die Familie. Zumal sie im letzten Herbst die Küche renovierte und eine neue Heizung im Bauernhaus einbauen liess. «Es gibt keine Versicherung für Bettwanzen, wir müssen den ganzen Schaden selber berappen», sagt Jakob Linder. Umso mehr freut sich das Ehepaar über die ­Solidarität der Bevölkerung.

Denn obwohl Bettwanzen ein grosses Tabuthema sind, machte die Familie kein Geheimnis daraus. So hat auch Gemeinderat Fritz Fuhrer davon erfahren. Er besuchte Linders und machte den Vorschlag, mittels Brief die Bevölkerung zu informieren und ein Spendenkonto einzurichten. «Zuerst waren wir skeptisch, für uns hörte es sich an wie ein Bettelbrief.» Doch Fuhrer überzeugte die Familie, und so wurde vor eineinhalb Monaten ein Informationsblatt in alle Haushaltungen in der Gemeinde verschickt.

Grosse Anteilnahme

Wie viel bislang auf dem Spendenkonto eingegangen ist, wissen die Bauersleute nicht. Aber die Reaktion der Leute sei enorm gewesen. «Wir bekamen Karten per Post zugeschickt, in denen nicht nur aufmunternde Worte standen, sondern auch ein Geldbetrag enthalten war», sagt Brigitte Linder. «Wir sind den Leuten extrem dankbar», sagt das Ehepaar, das froh ist, an die Öffentlichkeit gelangt zu sein. Und das längst nicht nur wegen des Geldes, sondern vor allem wegen der Aufklärung.

Zwar hätten sie keine negativen Reaktionen erhalten, aber manchmal hätten sie eine gewisse Zurückhaltung bei den Leuten gespürt. Denn viele meinten, Bettwanzen seien ansteckend wie Läuse. «Das stimmt jedoch nicht. Bettwanzen hüpfen nicht von Person zu Person», weiss Jakob Linder. «Sie mögen Zimmertemperatur, machen es sich gerne in Matratzen gemütlich und können mehrere Monate ohne Nahrung überleben.»

Fünfmal musste der Kammerjäger vor dem Bauernhaus der Familie Linder vorfahren. Der letzte Besuch liegt drei ­Wochen zurück. Der Befund erfreut: Das Haus ist wanzenfrei. Dennoch wird es einige Wochen dauern, bis die Normalität wieder eingekehrt ist. (Berner Zeitung)