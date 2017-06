Kinder spielen Kunst

Ausstellung

In der Kunsthalle tobt zurzeit das Matriarchat mit einer gehörigen Portion Wiener Schmäh. Die österreichische Künstlerin Verena Dengler bespielt unter dem Motto «Jackie of All Trades & Her Radical Chic Academy» das Obergeschoss mit Malerei, Skulpturen und Texten. «Jack of all trades» ist der viel zitierte «Hansdampf in allen Gassen», aus dem die 1981 geborene Künstlerin eine von Allmachtsfantasien geplagte Jackie macht. Die in Wien lebende Künstlerin zitiert auch andere Künstlerinnen, die dem Patriarchat das Fürchten lehren wollten, wie etwa die Genferin Sylvie Fleury. Deren berühmte Installation aus leeren Shoppingtaschen findet man hier in neuer Form wieder. Ausserdem gibt Dengler der Künstlerin HC Playner eine Carte blanche. Beide Frauen sind Mitglied der Burschenschaft Hysteria in Wien. Eine Vereinigung, die sich formal an den politisch stramm rechts agierenden Burschenschaften in Österreich orientiert, inhaltlich aber das uneingeschränkte Matriarchat fordert. HC Playner lässt in der Kunsthalle unter anderem ausgestopfte Hyänen auftreten – die Wappentiere der Hysteria. Angeblich leben diese Tiere das Matriarchat. Im Untergeschoss ist zeitgleich die Malereiausstellung «Angst vor Angst» von Jill Mulleady zu sehen. Die Künstlerin spielt auf einen Werner-Fassbinder-Film an. Ihr Stil erinnert sowohl an Otto Dix als auch an die Neue Sachlichkeit.



Ausstellung: bis 23. 7., Kunsthalle, Bern.