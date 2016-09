Kinder entdecken die Lust am Sport

Schon am Morgen herrscht in der Sporthalle beim Dennigkofenschulhaus in Ostermundigen reger Betrieb. Turnschuhe quietschen, Kinder rufen sich zu. Darja Ott, Lehrerin und Leiterin der Sportwoche in Ostermundigen, sorgt für Ruhe. «Bei einer Rasselbande von 29 motivierten Kindern, die hier ihre Energie herauslassen können, wird es manchmal auch laut», sagt sie. Zu zweit halten sie die Bande in Schach.

Die Stiftung Jugendförderung Berner Handball organisiert während der Herbstferien diese und 23 andere Kindersportwochen in der Region. Das Angebot ist für fünf-bis elfjährige Kinder. Dieses Mal haben sich insgesamt 1300 Kinder angemeldet. Es drängt sich die Frage auf, ob denn die ganze Woche nur Handball gespielt wird. Martin Friedli, operativer Leiter der Sportprogramme, sagt: «Wir möchten den Kindern eine breite Bewegungserfahrung ermöglichen und setzen auf ein polysportives Angebot.»

Bewegen ohne Grenzen

Von Montag bis Freitag spielen die Kinder draussen, lernen neue Ballsportarten kennen oder machen Geräteturnen. Ruben, bald fünf Jahre alt, sagt überzeugt: «Ich übe am liebsten den Salto.» Die achtjährige Nina ruft dazwischen, dass sie lieber das «WC-Fangis» spielt. «Wenn der Spieler oder die Spielerin vom Fänger ­gehetzt wird, muss er oder sie in der WC-Position erstarren. Erst nachdem ein anderes Kind ihm oder ihr auf das Knie gesessen ist, darf er oder sie wieder frei herumrennen», erklärt sie.

Während im Dennigkofenschulhaus Kinder an Martin Friedli vorbeispringen, erinnert sich dieser an seine sportlichen Erlebnisse. Nach seinen Anfängen beim BSV Bern Muri spielte er sieben Jahre für den Verein Wacker Thun. «Durch den Zufall, dass mein Bruder Handball spielte, entdeckte ich den Sport.» Ihm ist wichtig, dass jedes Kind die Möglichkeit bekommt, seine Lieblingssportart zu finden. «Und es nicht nur ein Zufall bleibt, bei welcher Sportart man landet.»

Handball fördern

In den letzten Jahren hatte der Handball mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. «Im Vergleich zu den 1970er- und 1980er-Jahren spielen deutlich weniger Jugendliche Handball», bestätigt Friedli. Die Kindersportwoche bietet eine gute Möglichkeit, den Kindern den Ballsport näherzubringen. Einmal in der Woche kommt ein Handballer vorbei. «Wir durften sogar aufs Tor werfen», sagt Nina.

Seit 2013 führt die Stiftung das Angebot durch. Erste Wirkungen sind in den Vereinen zu spüren. In verschiedenen Gemeinden besuchen deutlich mehr Jugendliche das Handballtraining. «Beispielsweise sind die Juniorenvereine U-11 und U-13 in Gümligen massiv gewachsen», so Friedli.

Bälle sausen durch die Luft. Kinder fassen und werfen sie. «Als Kind hatte ich circa 50 Bälle in meinem Zimmer verstreut», erinnert sich Friedli. Gerne leitet er heute die Sportangebote mit und wirft den Ball durch die Halle. Fast wie in alten Zeiten.

