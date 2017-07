Katamaran auf Bielersee gekentert

Der Unfall auf dem Bielersee wurde der Kantonspolizei Bern am Mittwoch kurz nach 17.20 Uhr gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Katamaran mit zwei Männern auf Höhe des Hafens Ipsach, zirka 200 Meter vom Ufer entfernt, gekentert. Dabei geriet einer der Männer unter den Katamaran und wurde in der Folge schwer verletzt, wie die Polizei in einer Medienmitteilung beschreibt. Der Katamaran konnte vom Mitsegler wieder aufgestellt und der Verunfallte aus dem Wasser geholt werden. Gemeinsam mit Drittpersonen wurde der 51-jährige Mann daraufhin noch auf dem See reanimiert.

Mit Hilfe der umgehend ausgerückten Einsatzkräfte der Seepolizei der Kantonspolizei Bern konnten der Katamaran sowie sämtliche Personen ans Ufer gezogen werden. Nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam wurde der schwer verletzte Mann durch die Rega ins Spital geflogen. Der Mitsegler blieb beim Unfall unverletzt.

Der Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Bern untersucht. (jaw/pkb)