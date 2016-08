Kanton verärgert Naturschützer

Die Geschichte des umstrittenen Campingplatzes in Gampelen am Neuenburgersee ist um ein Kapitel reicher: Der Regierungsrat verlängert die Nutzungsverträge des Pächters Touring-Club Schweiz (TCS).

Der Betrieb des Platzes ist damit für die nächsten 35 Jahre gesichert. Umweltschutzverbände, die sich am Campingplatz mitten im Naturschutzgebiet stören, sind über den Entscheid enttäuscht. Weil die Verträge 2018 hätten auslaufen sollen, erhofften sie sich das baldige Ende des Campings.

Bereits seit mehreren Jahren drängen Naturschutzgruppen darauf, den Platz auf der Parzelle des Kantons zu schliessen. Eine Forderung, gegen die sich der TCS immer wieder erfolgreich wehren konnte. Das letzte Mal hat der Kanton die Verträge für den Betrieb 2003 verlängert – befristet bis 2018.

Ziel von Kanton und TCS war es, bis zu diesem Zeitpunkt einen alternativen Standort zu finden und die An­lage in der Naturschutzzone zu schliessen. «Trotz Bemühungen haben wir keine geeignete Alternative für das Camping gefunden», sagt David Venetz vom TCS.

Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) bestätigt diese Aus­sage. Er entkräftet auch das Gerücht, der TCS habe ein Angebot für ein geeignetes Grundstück abgelehnt. Besagte Parzelle sei gar nie zum Verkauf gestanden.

Verstoss gegen Bundesrecht

Mit 100'000 Übernachtungen sei der Campingplatz ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region, sagt Neuhaus. «Und den Strand im Naturschutzgebiet nutzen die Leute so oder so.» Sei dieser beaufsichtigt, hielten sich Badegäste eher an Vorschriften. Das komme der Natur zugute. Aus diesen Gründen habe sich der Kanton dazu entschieden, die Verträge zu verlängern.

«Der Entscheid der Regierung schadet nicht bloss der Natur, sondern verstösst auch gegen Bundesrecht», sagt hingegen Verena Wagner von Pro Natura. Ein Campingplatz widerspreche klar den Schutzzielen, denen die Moorlandschaft am Neuenbur­gersee unterliege. Der TCS lässt sich davon nicht beeindrucken.

«Der Entscheid schadet der Natur und verstösst gegen Bundesrecht.»Verena Wagner, Pro Natura

«Ein unabhängiges Gutachten bestätigt, dass das Camping weder gegen Gesetze verstösst noch negative Auswirkungen auf die Moorlandschaft hat», erklärt Venetz. Es fände sich immer jemand, der mit einem Gutachten die eigenen Thesen untermauert, erwidert Wagner. Ein Gutachten von Pro Natura zeige, dass der Campingplatz geltende Gesetze verletze.

Die Rechtsgutachten seien dem Kanton bekannt, sagt Neuhaus. Sie seien jedoch nicht in die Entscheidung, den Vertrag zu verlängern, eingeflossen. Die juristische Ausgangslage im Schutzgebiet sei umstritten und nicht Sache des Kantons.

Jährlicher «Ablasshandel»

«Eine intakte Natur liegt auch im Interesse des TCS», sagt Venetz. Deshalb habe sich der Touring-Club dazu verpflichtet, dem Kanton jährlich 30'000 Franken zu bezahlen. Das Geld werde für Unterhalt und Aufwertung der Schutzzone verwendet. Damit wolle der Kanton auch den Naturschutzgruppen entgegenkommen, so Neuhaus. «Wir lassen uns nicht mit einem Ablasshandel abspeisen», sagt Wagner dazu.

Pro Natura kritisiert ausserdem, dass sich der Kanton mit einem Trick aus der Verantwortung ziehen wolle. Dieser habe das Grundstück bewusst ins Finanzvermögen aufgenommen, um mehr Eigenkompetenzen zu erhalten.

Beschwerde einlegen sei so fast nicht möglich. «Damit umgeht der Regierungsrat den Rechtsstaat», sagt Wagner. Neuhaus winkt jedoch ab. «Das ist eine übliche Praxis. Das Grundstück in Gampelen hat schon ­immer zum Finanzvermögen gehört.» Pro Natura prüft recht­liche Schritte. (Berner Zeitung)