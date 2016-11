Junge wehren sich gegen Asylheim

Die «Herkulesaufgabe»

Im Juni dieses Jahres zitierte Polizei- und Militärdirektor Hans-Jürg Käser (FDP) die zehn Berner Regierungsstatthalter zu sich ins Büro und stellte sie vor eine «Herkulesaufgabe». Mit diesem Wort beschrieb Christoph Lerch, zuständig für den Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Käsers Anliegen. Die ­Regierungsstatthalter sollten innerhalb von drei Monaten 5650 neue Asylplätze bereitstellen. ­Jedes Statthalteramt bekam ein Kontingent zugeteilt, entsprechend der Grösse seines Verwaltungskreises.



Dass das Zeitfenster für den Auftrag etwas gar ambitiös war, zeigte sich schon relativ bald. Weil aber die Flüchtlingszahlen im Vergleich zum Vorjahr zurückgingen, herrschte keine besondere Not. Es ist schwierig, abzuschätzen, wie sich die ­Situation weiter entwickelt. Deshalb hielt Käsers Direktion an den Vorgaben fest, verlängerte aber die Frist auf Ende 2016.



Franziska Steck, Regierungsstatthalterin Seeland, erhielt das kantonale Anliegen nur wenige Tage nach ihrem Amtsantritt. «Gemäss den Vorstellungen des Kantons hätten wir bis Ende August insgesamt 930 Plätze zur Verfügung stellen müssen», sagt Steck.



Ob ihr Verwaltungskreis diese Vorgaben heute bereits erfüllt, will sie nicht direkt beantworten. Allerdings sagt Steck, dass sich die Situation mittlerweile verändert habe. «Von ‹Vorgaben erfüllt› zu sprechen, ist deshalb falsch», so die Regierungsstatthalterin.