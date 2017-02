Jetzt wird der Renault Laguna Schrott

Er klopft schon fast an die Pforte des Blechhimmels. Der Renault Laguna, der letzten Juli an der Sonnenbergstrasse in Bern parkiert wurde, wird am Freitag vom Abschleppunternehmen Th. Willy AG zur Autoverwertungs AG Rupp in Münchenbuchsee transportiert. Anschliessend entfernt Rupp dem Fahrzeug Flüssigkeit und brauchbare Teile, bevor es in der Schrottpresse landet.

Der Renault stand über ein halbes Jahr an der Sonnenbergstrasse. Nachdem sich Anwohner über den Langzeitparkierer mit dem spanischen Kennzeichen beschwert hatten, blockierte die Kantonspolizei Bern das Fahrzeug Anfang September mit einem Radblockierschuh.

Die Polizisten wandten sich wegen des spanischen Kennzeichens an die spanischen Behörden und schrieben das Fahrzeug im Amtsblatt aus. Doch weil bis am letzten Montag keine Rückmeldung einging, wurde der Renault - der nun unter das Abfallgesetz fiel – abgeschleppt. Die Kosten fürs Abschleppen (205 Franken) muss die Stadt übernehmen, beim Verschrotten fallen keine weiteren Kosten an.

Besteht die Möglichkeit, dass hier jemand auf billige Weise sein Auto entsorgt hat? Darauf kann Christian Jordi, Leiter der Entsorgungshöfe der Stadt Bern, keine abschliessende Antwort geben.

Jedoch: «Im letzten Jahr mussten wir aus diesem Grund insgesamt ein Auto und einen Anhänger abschleppen, im Jahr zuvor waren es zwei Autos.» Einen «Entsorgungstrend» von ausländischen Autos auf Berner Parkplätzen kann man also nicht feststellen. (Berner Zeitung)