Jetzt sind die Bagger da

Bis zuletzt hat der 87-jährige Max Reber im Spitalackerpark ausgeharrt. Obwohl Domicil Bern das Heim an der Beundenfeldstrasse im Breitenrain seit gut 2 Jahren nur noch mit Einschränkungen betreibt: Immer weniger Bewohner, immer weniger Personal, immer weniger Veranstaltungen gab es im «Spitz».

Sogar den ­Zvierikaffee mussten sich die ­Bewohner seit anderthalb Jahren selber holen, weil die Cafeteria nicht mehr bedient war. Vor einer Woche ist Max Reber nun vorübergehend ins Domicil Galactinapark in Belp gezügelt. Denn die Einsprachen, die den Umbau 2½ Jahre blockiert haben, sind erledigt. Gestern begann die Firma Egelmoos, die Besitzerin des Spitalackerparks, mit dem Umbau. Bis im Frühling wird abgebrochen. Danach beginnen die Bauarbeiten.

Das 40 Jahre alte Gebäude wird nicht nur renoviert. Den zweistöckigen Anbau links des Eingangs lassen die Architekten ganz abreissen und mit einem vierstöckigen Neubau ersetzen. Der bisher fünfstöckige Trakt mit den ­Alterswohnungen erhält ein ­zusätzliches Stockwerk. Gleich bleibt jedoch das, was schon bisher das Besondere des Domicils Spitalackerpark ausgemacht hat: Wenn die neuen Wohnungen und Pflegezimmer im März 2019 ­bezugsbereit sind, werden nach wie vor sämtliche Bewohner ­Ausblick in den Park haben.

«Zahlbare Preise»

34 Millionen Franken investiert die Egelmoos, die zu gut der Hälfte der Stadt gehört, in den Umbau. Statt bisher 50 gibt es neu 69 Wohnungen. Die Zahl der Pflegeplätze steigt von 40 auf 48. ­Fernand Raval, Verwaltungsrats­präsident der Egelmoos und gleichzeitig Leiter der Immobilienabteilung der Stadt Bern, hat keine Angst, dass wie in anderen Berner Altersheimen die Wohnungen nur harzig vermietet werden können. «Es stimmt, dass wir keine langen Wartelisten mehr haben. Aber ich gehe trotzdem davon aus, dass unsere Wohnungen schnell weg sein werden.»

Der Grund für die Zuversicht: Die Lage im Quartier mit Aussicht auf den ruhigen Park ist begehrt, und die Preise sind «zahlbar», wie Therese Frösch, die Präsidentin des Verwaltungsrats von Domicil Bern, gestern versicherte. Zahlbar heisst: Die günstigsten Wohnungen mit einem ­Zimmer kosten monatlich 1150 ­Franken. Zwei Zimmer gibt es für 1550 Franken. Und die teuerste ­Dreizimmerwohnung im obersten Stock kostet 2000 Franken.

Max Reber wird 2019 einer der neuen Mieter sein. Er freut sich darauf, von Belp wieder in den Spitalackerpark zurückzukehren. Im Alterszentrum hat er zwar erst ein Jahr gewohnt. Doch zuvor hat er 60 Jahre lang ganz in der Nähe gelebt. Noch länger im Quartier verwurzelt ist die 200-jährige Robinie, die als Akazie von Bern bei den Bewohnern bekannt ist und neben dem Altersheim an der Spitalackerstrasse steht.

Sie wird während der ganzen Bauarbeiten geschützt. Der Baum ist zwar schon seit langer Zeit mehrfach beschädigt. Weil die Anwohner an der Robinie hängen, hat Stadtgrün aber vorderhand darauf verzichtet, sie zu fällen. Esther Diener-Morscher (Berner Zeitung)