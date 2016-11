«Jetzt haben wir den Scherbenhaufen»

Ein knappes Dutzend Leute haben sich am frühen Sonntagnachmittag im Bären Ostermundigen versammelt. Sie lachen, stossen mit Champagner an. Mittendrin steht SP-Parlamentarierin Co­lette Nova. «Es kommt mir vor wie die Geschichte von David, der gegen Goliath gewonnen hat», sagt sie euphorisch.

Der Vergleich ist angebracht. SP, SVP, EVP, CVP, FDP, die Grünen und das Forum der Unab­hängigen waren dafür, dass Ostermundigen 31,6 Millionen Franken an die Sanierung der Pensionskasse Bolligen Ittigen Ostermundigen (PVS BIO) zahlt. Das Gemeindeparlament stimmte ebenfalls deutlich dafür.

Einzig GLP und BDP sowie Colette Nova kämpften für ein Nein – und ­haben das Volk auf ihre Seite gebracht. 58,8 Prozent sagten an der Urne Nein zum Sanierungskredit, der gleich hoch gewesen wäre wie die gesamten Ostermundiger Steuereinnahmen eines Jahres. Die Stimmbeteiligung betrug 40,9 Prozent.

«Jetzt wird es härter»

Gemeindepräsident Thomas Iten (parteilos) hat das Nein in den letzten Tagen kommen sehen. Dass es der Politik nicht gelungen sei, das Volk von den Vorteilen der Sanierungsvorlage zu überzeugen, «das ist bitter». Vor allem für das Gemeindepersonal: Wer sich nächstes Jahr pensionieren lässt, verliert wegen des sogenannten Primatwechsels in der PVS BIO bis zu 30 Prozent Rente.

Das gilt so lange, bis eine neue Lösung ausgearbeitet und vom Volk genehmigt worden ist. Wie eine solche Lösung aussehen könnte, darüber will Thomas Iten noch nicht spekulieren.

Der Gemeinderat informiert heute an einer Medienkonferenz über das weitere Vorgehen. So oder so seien die Gegner nun in der Pflicht, an einer neuen Lösung mitzuarbeiten. «Ich bin gespannt auf ihre Vorschläge.»

Für die Gegner Colette Nova und Luca Alberucci (GLP) muss die neue Lösung zwei Bedingungen erfüllen. Erstens müsse Ostermundigen die PVS BIO verlassen und einer grösseren Kasse beitreten, sodass sich die Fehler der Vergangenheit nicht mehr wiederholten.

Zweitens müssten dem Volk mehrere Sanierungs­varianten vorgelegt werden – mal mit tieferer und mal mit höherer Beteiligung des Personals. Bei der nun abgelehnten Vorlage hätten die rund 200 Angestellten 2,5 Millionen Franken an die Sanierung gezahlt.

«Aggressiv und beleidigend»

Peter von Arx ist einer dieser Mitarbeiter, zudem ist er Mitglied in der Personalvorsorgekommission, welche die nun abgelehnte Lösung mitgetragen hat. «Wir wissen nicht, wie es jetzt weitergeht», sagt er. Das Personal habe auf eine gütliche Einigung gehofft, habe sich bei den Verhandlungen mit der Gemeinde bisher nicht durch die Gewerkschaft vertreten lassen.

Das wird sich nun möglicherweise ändern. Von Arx sagt nur so viel: «Die kommenden Verhandlungen werden wohl härter geführt.» Das Personal werde kaum einen höheren Betrag an die Sanierung zahlen; «die Zitrone ist ausgepresst». Dennoch bleibt Peter von Arx positiv: «Irgendwie wird es weitergehen.»

Bitter ist das gestrige Ergebnis auch für die etablierten Parteien. «Nach dem Tram Region Bern hat uns das Volk bereits zum zweiten Mal überstimmt. Das muss uns zu denken geben», sagt EVP-Parlamentarierin Rahel Wagner, die das Pro-Komitee vertritt. Die Gemeindebehörden seien von den Gegnern «in aggres­siver und beleidigender Art in Misskredit gebracht» worden.

«Nun haben wir den Scherbenhaufen.» Rahel Wagner räumt aber auch Fehler ein: Dass der Gemeinderat die über 30 Millionen Franken ursprünglich als gebundene Ausgabe deklarierte und so einer Volksabstimmung aus dem Weg gehen wollte, «das ist bei ­vielen Leuten nicht gut ange­kommen».

Resultat: 2232 Nein (58,8%), 1564 Ja (41 ,2%). Beteiligung 40,9 %. (Berner Zeitung)