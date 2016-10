Japanisch essen, ohne Sushi

Der Sternekoch Markus Arnold (35), der zusammen mit seinem Geschäftspartner Tom Weingart vergangenes Jahr das «Brother Frank» am Bollwerk eröffnete, wird im Januar in der Nähe des Kornhausplatzes ein neues Restaurant auf Zeit aufmachen. Wo genau, will er nicht verraten. Nur, dass sie nicht in ein bestehendes Gastrolokal einziehen werden. «Wir werden ein Restaurant von Grund auf bauen», sagt Arnold.

Quelle: Youtube.com/Monika Dellenbach

Die beiden Unternehmer liessen sich auf einer Reise nach Japan für das neue Pop-up-Projekt mit dem Namen «Mister Mori» inspirieren. Arnold wird seine Lieblingsgerichte aus Tokio kochen, aber kein Sushi.

Für Arnold war es die achte Reise ins Land der aufgehenden Sonne. «Wir haben 2,5 Tonnen Material eingekauft, das hoffentlich im Oktober eintreffen wird», scherzt Arnold. Dann wird gebaut.

(Berner Zeitung)