In Zollikofen steht ein Quitten-Riese

Was für ein Baum! Mächtig reckt sich die Quitte gegen den Himmel, und als Besitzer Willy Lanz das Messband um ihren Stamm legt, schaut er erstaunt auf. Der Baum hat zugelegt, sein Umfang beträgt nun einen Meter über Boden gut zweieinhalb Meter.

Das ist rekordverdächtig viel für einen Baum, der in der Regel viel kleinwüchsiger ist, weil ihn die Besitzer nur selten so alt werden lassen. Baumexperte Michel Brunner stellt es fest und schiebt nach: Der mächtige Quittenbaum von Willy Lanz und dessen Frau Elisabeth gehört sogar international zu den grössten seiner Art.

Ein verhängnisvoller Sturm

Michel Brunner ist an diesem Morgen eigens nach Zollikofen ins stille Einfamilienhausquartier gereist, wo die ungewöhnliche Quitte steht. Im Auftrag von Fructus, der Vereinigung zur Förderung alter Obstsorten, will er dem Baum Blätter entnehmen. Er wird dies später auch andernorts tun. Anschliessend bringt er das Sammelgut für Untersuchungen ins Labor. Gemeinsam mit Fructus möchte er alte Sorten finden, die gegen Krankheiten möglichst resistent sind.

Denn die Quitte hat es schwer (siehe infobox). Michel Brunner redet von der Quitten-Blattbräune, einem Pilz, der bei starkem Befall die Blätter nachhaltig schädigt und die Früchte verdirbt. Noch verheerender ist der Feuerbrand, der die betroffenen Bäume absterben lässt. Dazu kommt es allerdings kaum, weil in diesem Fall rigoros gerodet wird. Zu ansteckend ist das Bakterium, das die Krankheit auslöst.

Zugesetzt hat dem Bestand weiter die rege Bautätigkeit, der gerade in den Agglomerationen so viele Streuobstwiesen zum Opfer gefallen sind. Dazu kommt, dass die Quitte zwar als Delikatesse gilt und auf den Bauernhöfen seit langem präsent ist. Mengemässig aber spielte sie gegenüber anderen Früchten, die viel leichter zu verarbeiten sind, stets eine untergeordnete Rolle.

Willy Lanz betont derweil, wie sehr ihm der Baum ans Herz gewachsen ist. Beim Kauf der Liegenschaft vor bald 40 Jahren war das noch nicht so, obwohl die Quitte mit ihrer dichten Krone und dem kompakten Stamm noch fast mächtiger erschien als heute. Dann kam das Jahr 2010 mit einem Unwetter, das ihm so präsent ist, als ob es gestern gewesen wäre: «Plötzlich kam ein starker, böiger Wind auf, der Baum wurde ein erstes Mal zu Boden gedrückt, dann ein zweites Mal – und war zerrissen.»

Obwohl nun wichtige Äste fehlten und auch der Hohlraum im Stamm nicht mehr zu übersehen war, liess Lanz den Baum stehen. Zumal hohle Stämme nicht zwingend Zeichen einer schlechten Gesundheit sind, wie wiederum Michel Brunner sagt: «Mit zunehmendem Alter sowie zunehmender Dicke löst sich der Stamm der Quitte von innen her auf.»

Der Baum werfe so unnötigen Ballast ab, was umso wichtiger sei, als Quittenholz vergleichsweise schwer sei. Die Vitalität sei damit überhaupt nicht beeinträchtigt. «Der Nährstoffaustausch findet in den äussersten Schichten statt.»

Wie lange ihr Baum schon an seinem Platz steht, wissen Willy und Elisabeth Lanz nicht so genau. Sie schätzen sein Alter auf über 100 Jahre. Den entscheidenden Anhaltspunkt gibt ihnen ein Bild, das ihr Haus zur Bauzeit in den 1920er-Jahren mitsamt der Quitte zeigt, «sie war noch ein Bäumchen.» Vom Ertrag her habe er den Zenit wohl überschritten, statt 400 Kilo werfe er zuweilen nicht mal mehr 25 Kilo ab, aber eben: «Er ist uns wichtig.»

Ein robuster Apfelbaum

Wozu er die alten resistenten Sorten brauche? Ziel sei, sagt Michel Brunner, mit robusteren Bäumen die Quitte zu fördern und zu erhalten. Hoffnung gibt ihm eine Erfahrung mit den Äpfeln, die genauso vom Feuerbrand bedroht sind. «Im Zürcher Unterland hat man einen Apfelbaum gefunden, der für Krankheiten nicht derart anfällig ist.» Dieser sei nun vermehrt worden, und man versuche auch, ihn in andere Sorten einzukreuzen, die dann umso vitaler wären.

Michel Brunner sucht weiterhin alte Quittenbäume mit einem Mindestumfang von 1,50 Metern (1 Meter über Boden gemessen). Meldungen an: lindenbaum@gmx.ch.