In Blumentöpfe urinieren: Bald auch in Bern?

In der Bundesstadt werden am Wochenende mobile Pissoirs aufgestellt, die das Wildpinkeln von Partygängern in Grenzen halten sollen. In Paris weiss man sich anders zu helfen: Dort stehen in einer Testphase zwei Exemplare der sogenannten «Uritrottoirs» bereits im Einsatz.

Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Pissoir ist bei diesem Urinal der obere Teil mit Blumen bepflanzt. Unten im Bio-Pissoir befindet sich eine Box mit Sägemehl, die den Urin aufsaugt. Die vollgesogene Masse soll anschliessend kompostiert werden können. Die Tröge gibt es in drei Grössen, der grösste soll Urin von 600 Personen – rund 240 Liter – aufnehmen können.

Der Gemeinderat Reto Nause ist von der Idee angetan. «Äusserst innovativ» seien die Pissoir-Blumentöpfe, sagt er gegenüber «20 Minuten». Die Wildpinkler seien ihm schon lange ein Dorn im Auge: «Das öffentliche Urinieren ist in der Stadt Bern ein riesiges Problem – diese Uritrottoirs sind vielleicht ein Beitrag zur Lösung», so Nause. Er werde das Projekt in naher Zukunft genauer unter die Lupe nehmen.

«Die Idee ist prüfenswert», lässt sich auch der Stadtgrün-Vertreter Walter Glauser in «20 Minuten» zitieren. Die Bewirtschaftung, allfällige Standorte und die detaillierte Funktion müssten aber genaustens studiert werden. (flo)