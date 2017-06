Im Kunstmuseum riechts nach Vetternwirtschaft

Sanierung und Umbau: Mehr Fläche und «neuer Welcome-Aspekt»

600 Quadratmeter mehr Platz für die Gegenwartskunst – das strebt das Kunstmuseum Bern bei der geplanten Modernisierung an.



Zuletzt ging das Projekt an sich fast unter, die umstrittene Vergabepraxis des Kunstmuseums Bern war gestern das dominierende Thema an der Hodler­strasse in Bern.



Dabei geht es fürs Kunst­museum Bern um viel. Die Ergänzung der Ausstellungsfläche zugunsten der Gegenwartskunst ist seit vielen Jahren ein Thema. Zunächst dachte man gross und an einen Erweiterungsbau. Seit 2014 wird auf eine günstigere Lösung in der bestehenden Gebäudehülle gesetzt. Das Kunsthistorische Institut der Uni Bern und das Kino Kunstmuseum mussten deshalb schon ausziehen.



Zeithorizont 2021



Die gestern präsentierte Lösung sieht die Kombination der Sanierung und des Umbaus des Atelier-5-Anbaus aus dem Jahr 1983 vor. Die Museumsleitung rechnet mit 600 Quadratmetern mehr Ausstellungsfläche und 350 Quadratmetern, die zusätzlich an den Kulturgüterschutz gehen sollen. Auch im Stettlerbau, also dem ursprünglichen Gebäude von 1879, wird es kleinere Anpassungen geben.



Bis Ende 2017 will der Stiftungsrat der Dachstiftung Zen­trum Paul Klee / Kunstmuseum Bern über die Realisierung des Projekts entscheiden. Für 2018 sind Vorarbeiten im Museum geplant, bereits ab Januar 2019 wird gebaut, falls sich der ambitionierte Zeitplan einhalten lässt. Zwei Jahre später soll das Museum in neuem Glanz erstrahlen.



«Kein Kubus»



Museumsdirektorin Nina Zimmer freute sich gestern auf «attraktive, flexible Ausstellungsräume», auf einen neuen Empfangsbereich, «der Welcome-Aspekt wird sich verändern». Sie beteuerte, dass das Museum trotz Sanierung immer geöffnet bleiben werde. Während der Umbauphase wird dem Museum weniger Ausstellungs­fläche zur Verfügung stehen. Dennoch kündigt Zimmer für diese Zeit ein «sehr grosses experimentelles Projekt» im Stettlerbau an, ohne aber Genaueres nennen zu wollen. Dafür sei es noch zu früh.



Aus der vorübergehenden Platznot will Zimmer eine Tugend machen. «Wir werden in die Stadt ausschwärmen», sagt sie, «Attraktive Dinge» würden geschehen.



Ausschwärmen in die Stadt, wie Konzert Theater Bern, das letztes Jahr während der grossen Sanierungsetappe einen Theaterwürfel auf den Waisenhausplatz stellte? «Einen Kunstkubus wird es sicher nicht geben», sagte Stiftungsratspräsident Jürg Bucher. Da war er noch gut gelaunt. Erst dann kamen die Fragen nach der Projektvergabe, die ihm weit unangenehmer waren. mfe