Im Dörfli dauert das Gurtenfestival einen Monat

Vier Tage Musik. Vier Tage Party. Vier Tage Flipflops oder Gummistiefel. Mit dem Gurtenfestival beginnt nächsten Mittwoch für viele wieder das schönste ver­längerte Wochenende des Jahres. Hinter dem viertägigen Event steckt jedoch über ein Monat Knochenarbeit. Konkret: 25 Tage Aufbau, 13 Tage Abbau.

Die Fes­tivalbesucher bekommen davon kaum etwas mit. Anders die Bewohner des Gurtendorfs. Denn hier, auf halber Strecke zwischen Wabern und dem Gurten, führt die einzige für den Materialtransport geeignete Strasse durch (siehe Box). Wo sonst für Auswärtige striktes Fahrverbot gilt, tuckern in der Zeit vor, während und nach dem Festival regelmässig 40-Tönner auf den Berner Hausberg und wieder runter.

Jedes Jahr mehr Verkehr

Wie viele es genau sind, zählt man im Dörfli nicht mit. «Aber es sind jedes Jahr ein paar mehr», sagt Beatrice Thomet. Seit zwanzig Jahren lebt sie im Gurtendorf und muss wie alle Bewohner in der Festivalzeit gewisse Abstriche machen.

Spürbar seien für sie vor allem die Umwege über Kehrsatz, die sie wegen des Mehrverkehrs in Kauf nehmen müsse. «Schlimm ist das aber nicht», sagt die 52-Jährige. Und doch: Anhand des vorbeirollenden Verkehrs hat Thomet miterlebt, wie sich beim Festival mit den Jahren die Dimensionen verändert haben. «Das Ganze wird immer grösser und gigantischer.»

Kaputte Türen, tote Hühner

Mit den stets zahlreicheren und schwereren Lastwagen ist die Durchfahrt durch das Dorf anspruchsvoller geworden. Kein Wunder, denn die Strasse ist eng. So eng, dass die Dorfbewohner die Fahrer auch mal um die Ecke dirigieren müssen. «Wenn nötig helfen wir hier ein bisschen aus», sagt Thomet.

Der eine oder andere Schaden konnte dabei in der Vergangenheit trotz aller Mithilfe nicht verhindert werden. Alle paar Jahre streife ein Lastwagen beim selben Haus das Dach, erzählt Thomet. Ausgangs Dorf sei auch schon eine Stalltüre mit­gerissen worden. Und: «Einmal wurde ein Huhn überfahren.»

Allen Strapazen zum Trotz scheint man sich im Dorf an die Situation gewöhnt zu haben. Bevor es jeweils wieder losgehe, werde zwar hie und da ein bisschen «gfutteret», sagt Thomet. Das gehöre aber dazu.

«Es ist ein bisschen, wie wenn man über das Wetter die Nase rümpft.» Am Ende des Tages seien die meisten Bewohner dem Festival aber gut gesinnt. «Wenn man einen solchen Anlass in dieser Umgebung haben kann, ist das doch toll.»

Verkehrsregelung per Funk

Bei den Betreibern des Gurtenfestivals schätzt man den tole­ranten Esprit, der im kleinen Bauerndorf herrscht. «Das ist seit Jahren ein Miteinander», lobt Festivalchef Carlo Bommes. Dass heute deutlich mehr Material auf den Güsche gekarrt wird als noch zu den Anfängen des Festivals, bestreitet er nicht.

«Vieles läuft halt nicht mehr so wie noch in den 70er-Jahren», sagt er. Früher habe der Aufbau eine Woche weniger lang gedauert. Besonders punkto sanitäre Anlagen seien die Erwartungen aber gestiegen. «Heute wollen die Besucher zweimal pro Tag die Zähne putzen und einmal duschen.» Das erfordere mehr Material und sorge damit auch für mehr Verkehr.

Um das Gurtendörfli zu ent­lasten, haben die Verantwortlichen vor einigen Jahren einen Verkehrsdienst eingeführt. Seither ist während des Auf- und Abbaus permanent eine Person im Gurtendorf stationiert und ko­ordiniert per Funk die rauf- und runterfahrenden Fahrzeuge. «Seither läuft das Ganze immerhin ein bisschen gestaffelter ab.»

Gratis-Tickets als Zückerli

Im Dörfli kommen die Bemühungen gut an. Nicht zuletzt schätzt man aber vor allem die paar Gratisfestivalpässe, die jeder Haushalt quasi als Entschädigung erhält. Eine nette Geste sei das, findet Beatrice Thomet. Früher habe man noch beliebig Tickets be­stellen können. «Einige verkauften sie dann aber unten in Wabern weiter», so Thomet lachend.

Auch sie sei früher regelmässig am Festival gewesen. Ihr persönliches Highlight: Reggaestar Jimmy Cliff, der 1996 und 2003 auf dem Berner Hausberg spielte. Eine fantastische Stimmung sei das damals gewesen. «Einfach giganto!» Heute interessiere sie das Ganze nicht mehr so sehr.

Die Tickets verschenke sie in der Regel ihrem Gottemeitli. Und selbst wenn während der vier Festivaltage ab und zu eine Limousine durch das Strässchen rolle, kümmere im Dorf kaum jemanden, welcher Star gerade in Richtung Hauptbühne chauffiert werde. «Hier geht jeder seinem Alltag nach.» (Berner Zeitung)