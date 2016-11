«Ich will ein Gemeinderat für alle sein»

Alec von Graffenried, wie geht es Ihnen jetzt? Sie hatten ja eine kurze Nacht, nach der Wahlfeier waren Sie am frühen Morgen bereits wieder am Zibelemärit unterwegs.

Alec von Graffenried: Ja, das ist Tradition. Ich gehe jeweils um 5 Uhr morgens über den Märit, das habe ich auch dieses Jahr gemacht. Es war toll.



Wie war es für Sie, sich nach den Wahlen unter die Leute zu mischen? Wurden Sie darauf angesprochen?

An den Ständen gibt es viele Freiburger, die sich nicht wirklich für die Politik der Stadt Bern interessieren. Sie hatten dringendere Probleme und mussten ihre Stände aufstellen und schauen, wie sie mit dem Wind zurechtkamen. Für mich war es so wie immer.

Sie haben am Sonntag ein Glanzresultat erzielt. Können Sie nun, mit etwas Abstand, erste Gründe für Ihr gutes Abschneiden erkennen?

Nein, das müssen wir noch analysieren. Offenbar haben wir nicht alles verkehrt gemacht und einiges hat gut funktioniert. Ich lebe nun seit über 50 Jahren in dieser Stadt und konnte wohl viele Leute überzeugen mit dem, was ich kann und mache. Ich denke, das hat sich am Sonntag gezeigt.

Wie überrascht waren Sie über Ihr Ergebnis?

Sehr. Sehr überrascht.

Im Gemeinderat sind Sie nun Teil einer 4:1-Mehrheit. Was bedeutet dies für die Zukunft?

Das ist eine Herausforderung. Es ist eine Verpflichtung und eine zusätzliche Verantwortung, welche wir übernehmen müssen. Wir haben dies nicht gesucht, aber jetzt ist es so. Wir müssen nun auch für Wählerinnen und Wähler da sein, die uns nicht gewählt haben und im neuen Gemeinderat nicht vertreten sind. Das ist tatsächlich eine zusätzliche Herausforderung für uns.

Wie werden Sie diese angehen?

Ich habe bereits einmal etwas Ähnliches erlebt, als ich vor 16 Jahren Regierungsstatthalter geworden bin. Da gab es auch keinen bürgerlichen Statthalter mehr. Damals hat alles gut funktioniert, ich war Statthalter für alle. Jetzt werden wir auch ein Gemeinderat für alle sein. Ich bin zuversichtlich. Es sind gute Leute im Gemeinderat, die konstruktiv mitarbeiten werden. Wir werden das packen.

Sie haben am Sonntagabend im Rathaus gesagt, dass Sie im Januar zum 2. Wahlgang der Stapi-Wahl antreten wollen. Wie gehen Sie nun in den Wahlkampf und welche Gespräche werden Sie führen – auch RGM-intern?

Diese Gespräche werden wir erst noch führen müssen, ich werde auch mit meiner Partei sprechen. Ich bin voll motiviert. Mein Ziel für diese Wahlen ist es, Stadtpräsident zu werden und dieses Ziel habe ich immer noch vor Augen.

Wie wollen Sie dies erreichen?

Ich bin hoch motiviert und werde Vollgas geben.

Ihre Wahl in den Gemeinderat bedeutet auch, dass Sie ihre jetzige Arbeitsstelle bei der Totalunternehmung Losinger Marazzi verlassen werden. Was bedeutet dies für Sie?

Ich habe neun Jahre hier gearbeitet. Es ist eine hervorragende Firma, ich habe hier viele Freunde gefunden. Nun fängt etwas Neues an. Ich verabschiede mich hier mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Aber eine neue Tür geht auf und etwas Neues beginnt, also ist es eher ein lachendes Auge. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)