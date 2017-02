Hüttendorf-Zone: Der Kanton muss über die Bücher

Das Verwaltungsgericht schreibt ein neues Kapitel zum Thema Wohnexperimente in Riedbach. Es hat den Kanton zurückgepfiffen und heisst die Beschwerde der Stadt Bern gut. Das Gericht hebt die Nichtgenehmigung des Zonenplans Riedbach auf und weist das Geschäft an den Kanton zurück. Dieser muss nun die von den Stimmberechtigten beschlossene Zone für Wohnexperimente (2013) neu beurteilen.

Die Begründung des Kantons

Im Mai 2016 hatte die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern (JGK) eine Beschwerde gegen die verfügte Genehmigung der Zone für Wohnexperimente gutgeheissen. Die JGK begründete ihren Entscheid mit dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Einzonungsmoratorium. Dieses wurde bei der Teilrevision des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes erlassen und sollte so lange gelten, bis die neuen kantonalen Richtpläne in Kraft treten.

Nur einige Tage nach dem JGK-Entscheid genehmigte der Bundesrat den angepassten kantonalen Richtplan. Laut Gemeinderat war damit das Moratorium obsolet und die Grundlage für die Genehmigungsverweigerung nicht mehr gegeben. Deshalb reichte die Stadt Bern beim Verwaltungsgericht Beschwerde gegen den kantonalen Entscheid ein.

Auf Vereinbarkeit prüfen

Das Verwaltungsgericht hält in seinem Urteil fest, dass für die weitere Beurteilung ergänzende Abklärungen erforderlich seien, die vorzunehmen nicht Sache des Gerichts sei. Die Stadt bringe durchaus Argumente vor, die eine Einzonung ausserhalb des Siedlungsgebiets rechtfertigen könnten. Diese müssten daher näher geprüft werden.

Die Zone für Wohnexperimente sei auf ihre Vereinbarkeit mit dem revidierten Raumplanungsgesetz sowie dem neuen kantonalen Richtplan zu überprüfen. Das Urteil des Verwaltungsgerichts ist noch nicht rechtskräftig.

Stadt hält an neuer Zone fest

Die Stadt begrüsst das Urteil des Verwaltungsgerichts. Stadtpräsident Alec von Graffenried rechnet aber damit, dass es länger dauern wird, bis über die Genehmigung der Zone für Wohnexperimente in Riedbach rechtskräftig entschieden ist. Der Gemeinderat halte aber an der neuen Zone fest. Bis zu deren Realisierung will die Stadt die provisorischen Regelungen für die Stadtnomaden weiterführen. (sru/pd)