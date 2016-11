Hoher Sachschaden wegen Streifkollision

Am späten Mittwochnachmittag, kurz nach 15:00 ereignete sich in Helgisried-Rohrbach (Gemeinde Rüeggisberg) ein Unfall gemeldet. Eine Autolenkerin Riggisbergstrasse von Helgisried-Rohrbach in Richtung Wislisau als es zu einer Streifkollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kam.

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden in der Höhe von rund zehntausend Franken.

Aufgrund unterschiedlicher Aussagen zum Unfallhergang sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 634 41 11 zu melden. (tpu/bkp)