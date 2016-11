Höhenflüge aus vergangenen Zeiten

Wer weiss noch, dass in Bremgarten internationale Autorennen stattfanden, bei denen auch Frauen an den Start gingen? Oder wie Autobahneinweihungen in den 1970er-Jahren aussahen? Oder Armenverpflegungsanstalten in den 1930ern? Im neuen Buch «Berner Fotogeschichten» finden Interessierte über 200 Trouvaillen aus den Jahren 1907 bis 1971, die den damaligen Alltag dokumentieren.

«Wir wollten nicht das typisch Touristische zeigen, sondern Bilder, die man aus dem Kanton Bern nicht unbedingt erwartet und die auch eine moderne, industrielle Seite spiegeln», sagt Silvia Bühler vom Staats­archiv. Bühler verantwortet die Auswahl für das Buch, der Berner ­Autor Konrad Tobler ordnet die Auswahl in einem Einleitungstext historisch ein.

Berner Fotogeschichten: Trouvaillen aus dem Staatsarchiv des Kantons Bern. Zusammengestellt von Konrad Tobler und Silvia Bühler. Kulturbuchverlag Herausgeber.ch. (lm)