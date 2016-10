Hier gehts um mehr als das Mampfen

Ganz oben findet sie statt, die Mampf 2016. Ganz oben, das ist in den obersten Geschossen des Stufenbaus in Ittigen. Zwar führt ein Lift dorthin, doch wer später ganz ohne schlechtes Gewissen schlemmen will, nimmt vielleicht doch die Treppe. So oder so lohnt sich der Aufstieg: Schon beim Betreten des speziellen Eventlokals an der Autobahn wabern den Gästen Düfte entgegen, dass ihnen das Wasser im Mund zusammenläuft.

Am noch jungen Berner Ess-Festival gibt es denn auch so einiges zu entdecken. Bei den Markständen im unteren Bereich präsentieren Produzenten ihre Waren. Alles davon ist regional und nachhaltig produziert – genau dafür steht die Mampf. Da gibts Sprossen aus Uetendorf, Safranlikör aus dem Aargau, Gin aus der Matte, Bündner Salsiz nach dem Rezept des «Urneni», des Urgrossvaters, oder Curry mit Walliser Alpenkräutern.

Draussen warten mobile Food-Stände auf. Ob argentinische, indische oder vietnamesische Spezialitäten: Hier wird dem Magen bestimmt nicht langweilig. Zwar sind die Rezepte fremdländisch, die Rohstoffe zur Zubereitung stammen aber aus der Region. Auch Flüssiges gibts zu degustieren, von Kaffee über Wein und Bier bis hin zu süffigen Cocktails.

Auf kulinarischer Mission

Sie möchten das Bewusstsein für Innovationen im Kulinarik-Bereich schärfen, sagen die drei Gründer der Mampf. David Wälti, Dario Zbinden und Stefan Hirsig verdienten sich einst alle selbst als Köche die Sporen ab, nun wollen sie kulinarisches Wissen und Neuheiten also unters Volk bringen.

Im letzten Jahr, als die Mampf erstmals stattfand, hätten sie noch Mühe gehabt, genug Ausstellerinnen und Aussteller zu finden, sagt David Wälti. Doch offenbar hat sich der Erfolg der Erstaustragung in der Kulinarik-Szene herumgesprochen: Der Event verzeichnete nicht nur mehr Interessierte, die mitmachen wollten, der Eindruck im ersten Tag deutet auch darauf hin, dass weit mehr Gäste den Anlass besuchen als letztes Jahr – und auch damals waren es immerhin deren 1800.

Die «Mampf – essen und gegessen werden» ist am Samstag bis 24 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

