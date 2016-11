Heute legen die Städter drauf – und morgen die vom Land?

Der Berner Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg lässt sich Zeit. Bisher hat der SVP-Regierungsrat tunlichst eine konkrete Stellungnahme zu jenem Thema vermieden, das nächsten Herbst jede und jeden im Kanton direkt betreffen wird: die geplante neue Einteilung der Prämienregionen. Sie wird zwingend eine Umverteilung der Prämienlast unter den verschiedenen Regionen des Kantons bewirken.

Bundesrat Alain Berset (SP) will die Reform Anfang 2018 einführen (siehe Kasten). Er will die Regionen neu zeichnen und gleichzeitig die Prämienunterschiede verringern. Speziell ist, dass Berset den Entscheid allein fällen wird, weder das Parlament noch die Bundesratskollegen reden mit.

Gewinner und Verlierer

Umso grösseres Gewicht dürfte die Stellungnahme von Schnegg und seinen Regierungskollegen haben, zumal der Kanton Bern von der Reform mit am stärksten betroffen ist. Das weiss man auch beim Krankenkassenverband Santésuisse. Dieser lehnt Bersets Vorschläge ab und steht nun in Kontakt mit der Berner Gesundheitsdirektion.

Anhand von umfassenden Zahlen aus dem Kanton Bern will der Verband auf­zeigen, dass die Reform «undifferenziert, falsch und ungerecht» wäre, wie Daniel Habegger sagt, der bei Santésuisse das Ressort Politik leitet. «Die Bewohner ländlicher Regionen würden bestraft, obwohl sie nachweislich tiefere Gesundheitskosten verursachen als Bewohner städtischer Gebiete.»

Die Zahlen von Santésuisse erlauben erste Schlüsse zur Wirkung der Reform. Es stellen sich zwei Fragen – eine einfache und eine schwierige: Wie wirkt sich die ­Reform auf die Prämien aus? Und: Wie gerecht ist sie?

Zuerst zur einfachen Frage, zur Veränderung der Prämien:Stadt und Region Bern, Stadt Biel: Die Bewohner dieser Regionen wären die grossen Gewinner. 2015 bezahlten sie im Durchschnitt 3830 Franken Prämien. «Nur» 3510 Franken wären es gewesen, wenn damals die neuen Prämienregionen schon in Kraft gewesen wären. Das ergibt eine Entlastung von 320 Franken im Jahr oder 8,4 Prozent.

Somit ist 2018 eine Nullrunde oder sogar eine Prämienreduktion denkbar, je nachdem, wie stark die allgemeine Prämienerhöhung ausfällt und ob die einzelnen Krankenkassen genug Reserven haben. Oberaargau und oberes Emmental: Hier droht 2018 ein Spezialprämienschub. Die Durchschnittsprämien 2015 lagen hier bei relativ beschaulichen 3180 Franken, 650 Franken unter dem Niveau in der Stadt. Neu müssten Langenthaler, Langnauer und Co. gleich viel zahlen wie Berner und Bieler: 3510 Franken. Das bedeutet eine Prämienerhöhung um 10,5 Prozent zusätzlich zur «normalen» Prämienrunde.

Stadt und Region Thun: Hier zeichnet sich eine kleine Entlastung ab. Im Durchschnitt liegt sie bei etwa 90 Franken im Jahr oder 2,6 Prozent. Bemerkenswert ist, dass in der Region Thun tiefere Prämien fällig wären als im ausgesprochen ländlichen oberen Emmental. Die Zahlen von Santésuisse zeigen, dass die effektiven Gesundheitskosten gerade in der Stadt Thun deutlich höher sind als zum Beispiel im Schangnau.

Thun scheint davon zu profitieren, dass die anderen Gemeinden im Verwaltungskreis tiefe Gesundheitskosten aufweisen.Oberland, Bern-Mittelland, unteres Emmental, Seeland, Berner Jura: Hier ist wiederum ein zusätzlicher Prämienanstieg zu erwarten, der aber mit 3,7 respektive 3,8 Prozent milder ausfällt als im Oberaargau und im Oberemmental.All diese Zahlen sind Durchschnittswerte. Je nach Krankenkasse, Franchise und Versicherungsmodell fällt der zusätzliche Prämienschub oder die Entlastung grösser oder kleiner aus.

Gemeinden? Bezirke?

Nun zur schwierigen Frage: Sind die neuen Prämienregionen fair? Es kommt darauf an. Klar ist, dass es keine perfekte Lösung gibt. Prämien werden stets im Voraus festgelegt und können nie in jeder Gemeinde exakt den Gesundheitskosten entsprechen. Diese Kosten unterscheiden sich schon heute innerhalb der Prämien­regionen von Gemeinde zu Gemeinde teilweise stark. Das wird auch künftig so sein. Die Frage ist, wo man den Strich zieht und wie gross die Prämienunterschiede sind. Hier will Berset die Schrauben anziehen und eine Angleichung der Prämien erreichen.

Die Differenzen zwischen ihm und Santésuisse reichen tief. Die Versicherer verlangen, Basis für die Prämienregionen müssten die Gemeinden sein – sogar im Kanton Bern mit seinen vielen kleinen Gemeinden. ­Santésuisse würde auch einen ­Flickenteppich in Kauf nehmen, in dem es gar keine zusammenhängenden Prämien­regionen mehr gäbe. Der Bund hingegen bezieht explizit keine Gemeindedaten ein, sondern arbeitet mit den Gesundheitskosten pro Verwaltungskreis, damit die Prämienregionen eben gerade kein «unzusammenhängendes Mosaik» ergäben, so das Bundesamt für Gesundheit.

Santésuisse wiederum will nachweisen, wie «ungerecht» die Reform wäre. Die Rechnung funktioniert so: Grundsätzlich müssen die Prämien immer ein paar Prozent höher sein als die Gesundheitskosten, damit die Krankenkassen ihre Kosten decken können. Santésuisse hat nun ausgerechnet, wie sich dieser Überschuss in den einzelnen Regionen verändern würde.

Heute leisten die Stadtbewohner mit Abstand den grössten Beitrag, von dem auch die anderen Regionen pro­fitieren: Er lag 2015 bei stolzen 370 Franken pro Kopf und Jahr. Mit der neuen Einteilung fällt er auf 45 Franken. Umgekehrt im Oberaargau und im oberen Emmental: Heute beträgt der Überschuss bei den Prämien nur knapp 150 Franken – neu sind es aber 480 Franken, noch mehr als heute in den Städten. Sprich: Bersets Vorschlag verschiebt die Solidarität von der Stadt aufs Land.

Das will Santésuisse verhindern. Die Motive sind klar: Die Versicherer möchten ihren Spielraum bei der Prämienfestlegung erhalten und fürchten sich vor dem Unmut in Landregionen, wenn die Prämien abrupt steigen. Deshalb lehnt Santésuisse eine Nivellierung der Kostenunterschiede auf Bezirksebene ab. «Grösstmögliche Kostenwahrheit» gebe es nur mit Gemeindedaten. Das BAG dürfe Gemeinden nur dann in teurere Prämien­regionen einteilen, wenn ihre Kostendaten über Jahre hinweg deutlich nach oben zeigen. Andernfalls ist für Santésuisse klar, wohin die Reise geht: Wenn der Bund diese «Gleichmacherei» durchsetze, so Habegger, führe dies letztlich zu Einheitsprämien in allen Kantonen.

Fazit: Ob man die Reform gut findet oder nicht, hängt wohl vor allem vom eigenen Wohnort ab. Es wird Gewinner und Verlierer geben. Das erklärt vielleicht, warum sich Regierungsrat Schnegg mit einer Stellungnahme schwertut. (Berner Zeitung)