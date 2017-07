Hausbewohner wegen Kellerbrand evakuiert

Am Sonntagmittag um ca. 13 Uhr ist in Neuenegg ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Bewohner von vier Wohnungen sowie eines Büros evakuiert werden.

Die ausgerückten Feuerwehren Neuenegg und Köniz waren mit insgesamt 22 Einsatzkräften vor Ort, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt. Sie konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen, so dass die Bewohner am Nachmittag wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Drei Personen, darunter ein Kind, mussten vor Ort medizinisch betreut werden. (mib/sda)