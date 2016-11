Grossräte fordern alte Praxis zurück

Grossräte der SVP, BDP, FDP und EDU wollen dem Bundesamts für Raumplanung (ARE) die Stirn bieten: Im Juli forderte das ARE den Kanton Bern auf, bei Baubewilligungen von Bauten ausserhalb der Bauzone strenger zu sein (wir berichteten). Kritisiert wurde vor allem die bernische Praxis bei Erweiterungen bei bestehenden Bauernhäusern – die Bewilligungen seien zu grosszügig erteilt worden und entsprächen nicht den gesetzlichen Bestimmungen.

Der Kanton Bern sistierte folglich die bei ihm hängigen Baugesuche. Die Grossräte rund um Patrick Freudiger (SVP, Langenthal) fordern nun mittels einer Motion, dass der Regierungsrat beim Bund interveniert, damit die bisherige Bewilligungspraxis weiterhin angewendet werden kann.

Berner Praxis zu lasch

Gebäude, die vor 1972 erstellt wurden und ausserhalb der Bauzone stehen, dürfen nur unter ­bestimmten Bedingungen erweitert werden. Dazu gehören energetische Sanierungen, Massnahmen im Rahmen des «zeitgemässen Wohnens» oder eine bessere Einpassung des Gebäudes in die Umgebung. Im Kanton Bern fielen beispielsweise Balkone oder Wintergärten in die Kategorie des zeitgemässen Wohnens. Diese Auslegung betrachtete der Bund als gesetzeswidrig.

Die Motionäre begründen ihr Anliegen damit, dass der Kanton Bern von den strengen Auflagen des ARE besonders betroffen sei – jedes dritte Gebäude steht ausserhalb der Bauzone.

«Motion nützt nichts»

Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) sei zwar froh über die politische Unterstützung, jedoch nütze die Motion zum jetzigen Zeitpunkt nichts. «Wir haben bereits unser Möglichstes getan.» Neuhaus sei beim Bund vorstellig geworden. Mit mässigem Erfolg. Zwar wurde die Sistierung der Bauvorhaben aufgehoben, jedoch musste die Bewilligungspraxis für Bauten ausserhalb der Bauzone angepasst werden. In einem Merkblatt des Amts für Gemeinden und Raumordnung (AGR) sind die wichtigsten Änderungen zusammengefasst.

Unter anderem wird definiert, welche Bauten in die Kategorie zeitgemässes Wohnen fallen. Dazu gehört zwar nach wie vor ein Balkon – aber nur unter bestimmten Bedingungen, wie Bruno Mohr vom AGR weiss. «Die Anbauten müssen sich der Umgebung unterordnen und der Tradition des Gebäudes entsprechen.» Folglich würden Bauvorhaben abgelehnt, die früher bewilligt wurden.

Für Patrick Freudiger ist mit den Bemühungen des Regierungsrats die Motion nicht erfüllt. «Die angepasste Praxis geht uns immer noch zu weit.» Schliesslich würden den Auflagen des ARE grösstenteils Rechnung getragen. «In einigen Bereichen hat der Kanton vielleicht etwas erreicht. Aber das Grundproblem ist nicht gelöst.» Hauseigentümer seien weiterhin eingeschränkt bei Anbauten.

Die Motion sei indes nur ein Instrument dazu, das Ziel zu erreichen. «Es braucht Bestrebungen auf mehreren Ebenen», sagt Freudiger. Auch die Berner Politiker im National- und Ständerat seien gefragt. (Berner Zeitung)