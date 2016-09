Grosse Erleichterung: Die Fahrenden ziehen weiter

Das Leben nebeneinander funktionierte leidlich. Ende August klopften Fahrende bei Landwirt Daniel Mosimann in Kirchdorf an und fragten, ob sie sich auf einem Stück Land an der Seegasse niederlassen dürften. Man regelte die Einzelheiten, machte ein Entgelt aus, und schon war die erste Handvoll Wohnwagen da.

Ihre Zahl wuchs mit der Zeit auf geschätzte vierzig an, die Fahrzeuge trugen Schilder aus Frankreich, Belgien, Deutschland sowie Zollnummern aus dem Kanton Zürich. Wenigstens gab es keine Begleiterscheinungen, wie sie sonst bei der ansässigen Bevölkerung für Ärger sorgen.

Dank eines mobilen WC-Häuschens blieben auf den umliegenden Feldern keine unappetitlichen Häufchen liegen, und der Kehricht stand jeweils in Säcken am Strassenrand bereit. Die Entsorgung übernahm Landwirt ­Mosimann, dem Vernehmen nach haben die Fahrenden ihn auch anstandslos dafür bezahlt.

Die Polizei patrouilliert

Trotzdem blieb es auch in Kirchdorf nicht einfach ruhig. Das ist spätestens seit vorgestern klar, als der Gemeinderat ein Flugblatt mit seiner Sicht der Dinge verschickte. Darin schreibt er, dass der erste Eindruck «der vorerst kleinen Gruppierung recht positiv ausgefallen» sei. Fügt dann an, dass der nachträgliche Zuzug allgemein «grosse Unsicherheit und verständlicherweise auch Bedenken» ausgelöst habe. Und versichert schliesslich, dass man im Rahmen des Möglichen «Verhaltens- und Aufenthaltsregeln festgelegt» habe.

Dann lobt er die enge Zusammenarbeit mit der Polizei, betont, dass «regelmässig (fast täglich)» eine Patrouille vor Ort sei, um das Vereinbarte zu überwachen. Und: Man sei übereingekommen, dass die Fahrenden am 29. September «unter Aufsicht von Landbesitzer, Kantonspolizei und Gemeindevertretern» wegzögen. Am Donnerstagabend also haben die Gäste den Platz geräumt – und allseits ist Erleichterung zu spüren, dass es nun so weit ist.

Druck auf die Behörden

So direkt sagt das zwar niemand. Zwischen den Zeilen aber lässt sich aus dem Flugblatt problemlos herauslesen, wie gross der Druck auf die Behörden gewesen sein muss. «Gemeinde, Polizei und andere Behörden beschäftigen sich seit der Anreise mit täglichen Anfragen, Meinungen und Reklamationen», heisst es da. Inwieweit diese Feststellung auch auf Gastgeber Mosimann zutrifft, bleibt dagegen offen. Der Landwirt möchte sich zur Sache nicht mehr weiter äussern.

Lärm in Gerzensee

Dafür berichtet Gemeindepräsident Paul Messerli (SVP) von Klagen über Abfall, der plötzlich ganz in der Nähe beim Aussichtspunkt unter der Linde gelegen sei. Ob dieser wirklich von den Fahrenden stammte, wusste aber niemand. Für Aufregung sorgte weiter der Verkehr auf der Seegasse.

Die einen kritisierten, die Fahrenden hielten sich nicht an die signalisierte Tempo-30-Zone, die anderen reklamierten, trotz Sonntagsfahrverbot seien auch sonntags Autos zu den Fahrenden unterwegs. Dabei hatte man ausgemacht, wie wiederum Präsident Messerli erklärt, dass an diesen Tagen grundsätzlich nur zum Viehschauplatz am Anfang der Strasse gefahren werde.

Zu reden gab auch, dass die Fahrenden unter freiem Himmel Fensterläden abschliffen und neu strichen. In einem ersten Schritt hielt man sie deshalb an, die Matte wenigstens mit einer Blache abzudecken. Später habe es aber geheissen, so Messerli weiter, dass zum Abschleifen geschlossene Räume zwingend seien. Nur die Malerarbeiten dürfe man weiter draussen erledigen.

Und der Lärm? Er war weniger in Kirchdorf selber als vielmehr bei den Nachbarn in Gerzensee ein Thema. Messerli weiss auch warum: Der Platz an der Seegasse liegt etwas abseits des Kirchdorfer Dorfkerns. Dafür geht der Lärm über die offene Landschaft hinweg nach Gerzensee.

Nun die Bewilligung

Aus den Ereignissen der letzten Wochen ziehen Messerli und seine Kollegen nun die Konsequenzen. Diese fallen zwar nicht ganz so rigoros aus wie jene der Kollegen in Radelfingen, wo im Sommer eine Gruppe Fahrender mit gar 120 bis 150 Wohnwagen halt machte. Zurück blieben Unrat und Fäkalien, und die Behörden der Seeländer Gemeinde reagierten prompt: Wer künftig ohne Bewilligung Fahrende bei sich wohnen lasse, müsse mit einer Anzeige rechnen. Und je nachdem auch für Schäden geradestehen.

Auch der Kirchdorfer Gemeinderat will fortan auf einer Bewil­ligung beharren. Ohne ist es den Landbesitzern «untersagt, Fahrende gratis oder gegen Entgelt campieren zu lassen». Dennoch schliesst das Flugblatt halbwegs versöhnlich: Wer von Fahrenden für einen Standplatz angefragt werde, kontaktiere doch bitte umgehend Polizei und Behörden – «zur Unterstützung und Be­ratung». (Berner Zeitung)