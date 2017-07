Gratis in die Berner Museen

Ohne Eintritt zu bezahlen kann man an August-Samstagen in der Stadt Bern etwa das Alpine Museum der Schweiz, das Kunstmuseum oder das Historische Museum betreten. Doch auch die Abegg-Stiftung in Riggisberg und das Schloss Landshut in Utzenstorf machen bei der Aktion mit. Das geht aus einer Mitteilung des Vereins hervor.

Die Aktion «Gratis ins Museum» kann laut dieser Mitteilung dank der Unterstützung der Burgergemeinde Bern durchgeführt werden. Alle besuchbaren Museen und weitere Informationen finden sich auf der Website des Vereins. (jaw/SDA)