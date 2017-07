Glace auf 68 Seiten

«Glace kann man immer essen.» Ulas Öcal sagt dies aus gutem Grund. Die Süssspeise ist sein tägliches Geschäft. Gemeinsam mit seiner Frau Elif führt er seit 2013 das Restaurant Höck in Lyss.

Zwar gibt es dort auch eine reguläre Speisekarte, bekannt ist das an sieben Tagen geöffnete Lokal aber seit jeher für sein breites Glacesortiment. Gerade bei den aktuell hochsommerlichen Temperaturen ist die Nachfrage besonders gross.

Wer im Höck nach der Dessertkarte fragt, der bekommt gleich ein ganzes Buch in die Hand gedrückt. Auf 68 Seiten finden sich Aromen von Vanille bis hin zu Choco-Brownie, Erdbeere und Cheesecake oder Tuttifrutti.

Die vielen Eissorten und Coupeskreationen, die im Höck verkauft werden, stammen von den gängigen Marken Lusso und Carte d’Or. Zudem stehen neu auch verschiedene Sorten der amerikanischen Kultglace Ben & Jerry’s auf der Karte.

Über 360 Desserts

«Wir haben die grösste Glacekarte der Schweiz», sagt Ulas Öcal. Dabei stützt er sich auf vergangene Erfolge des Restaurants. Das Höck an der Bielstrasse gibt es nämlich schon seit 1968. Zuerst wurde es als Tea-Room Höck geführt, dann der Fokus schon damals auf Glace gelegt. Im Besitz der Familie Werlen wurde das Höck zum Restaurant und verbuchte mit seinem Angebot 1998 sogar einen Weltrekord.

Seite für Seite aneinandergereiht, war die Karte damals knapp 8 Meter lang und umfasste 215 Desserts. Das bescherte dem Höck einen Doppeleintrag im «Guinnessbuch der Rekorde» für die längste und sortenreichste Dessertkarte der Welt. Zehn Jahre später übertraf sich das Lokal selbst mit neu 364 Desserts auf 53 Seiten.

Die Gesamtlänge der Karte betrug nun 11,76 Meter. Inzwischen ist sie sogar noch um 15 Seiten gewachsen und verbucht über 360 Süssspeisen. Die neue Länge gemessen hat Ulas Öcal bisher nicht.

Glaceschwergewicht

Laut dem Geschäftsführer sind Klassiker wie Vanilleeis, Coupe Dänemark oder Eiscafé nach wie vor am beliebtesten. «Viele Gäste entscheiden sich auch für einzelne Kugeln und stellen damit ihren persönlichen Eisbecher zusammen», sagt Ulas Öcal. Zum Beispiel in Form des Coupes Topolino.

Acht Kugeln nach Wahl, garniert mit Meringue, Rahm, Waffeln und Früchten, füllen den grossen gläsernen Eisbecher (Bild). Das Glaceschwergewicht hat seinen Preis mit über 20 Franken.

Ulas Öcal lebt mit seiner Frau und den Kindern in Lyss. Der 41-Jährige ist gelernter Koch und führte vor dem Höck während neun Jahren den Gasthof Sternen in Safnern. Selber isst der Wirt gar nicht so gerne Glace. «Meine Frau hat lieber Süsses als ich», sagt er. Wenn er aber doch einmal selber zugreift, dann isst er Kaffeeglace, dieser Sorte bleibt er treu. (Berner Zeitung)