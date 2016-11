Gesperrte Bielstrasse nach Kollision

Um kurz nach 13.30 Uhr am Freitag kam es in Aarberg zu einem Unfall auf der Bielstrasse. Gemäss Kantonspolizei Bern war ein Velofahrer von Kappelen her auf der Bielstrasse in Richtung Aarberg unterwegs, als eine Autolenkerin auf Höhe Hausnummer Nummer 85 aus einer Einstellhalleneinfahrt auf die Bielstrasse fuhr.

In der Folge kam es zur Kollision der beiden. Der Velofahrer prallte gegen das Auto und stürzte schliesslich zu Boden. Der Mann wurde dabei verletzt und durch ein Ambulanzteam ins Spital gebracht. Die Autolenkerin blieb unverletzt.

Während der Unfallarbeiten musste die Bielstrasse für rund zwei Stunden gesperrt werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (mib/pkb)