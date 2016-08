Gescheiterte Entgiftung

Eines ist jetzt schon klar: Das Thema Handysucht beschäftigt die Gemüter. Kaum je habe ich so ­viele persönliche Reaktionen auf einen Text bekommen wie auf die Ankündigung, meinen Handykonsum zu reduzieren. Noch nie haben so viele Menschen ihre Anekdoten mit mir geteilt und mir gut zugeredet.

Diese Leute muss ich jetzt erst mal enttäuschen.

Dabei sah es so gut aus das letzte Mal. Ich war in den Bergen und hatte mein Handy nur 67-mal entsperrt. Zur Erinnerung: Der Durchschnitt der letzten Monate lag bei 110. Mein Ziel: unter 60 zu kommen.

Ich freute mich also über den ersten Erfolg und nahm die Gelassenheit mit in den Sonntag und den freien Montag. Dann kam der erste Tag im Büro – und mit ihm der Rückfall.

Dienstag, 16. August: 101-mal entsperrt.

Donnerstag, 17. August: 129-mal entsperrt.

Ich war zurück im alten Schema und kämpfte mit einem neuen Problem: einer Nervosität, die mich befiel, wann immer ich ohne Smartphone unterwegs war.

Ich traf mich mit Freunden an der Aare und ging ohne Handy los. Ich war pünktlich da, setzte mich ins Lorrainebad und wartete – kein Buch, keine Zeitung, kein Handy. Nach fünf Minuten wurde ich unruhig. Wie viel Uhr haben wir überhaupt? Bin ich zu früh? Haben wir wirklich jetzt abgemacht? Haben die anderen etwa abgesagt? Und wie viel Uhr haben wir schon wieder?

Als die Freunde kamen, waren sie zehn Minuten zu spät. Zehn Minuten! Mir war es, als hätten sie mich eine halbe Stunde warten lassen. Ich begriff, dass ich die Fähigkeit verloren hatte, zu warten ohne etwas zu tun.

Zeit also für erste Zwangsmassnahmen. Ein Programm mit dem schönen Namen AppDetox – zu Deutsch: App-Entgiftung – sollte mir helfen. Es lässt den User Regeln festlegen, um die Nutzung bestimmter Apps zu begrenzen.

Wenn ich Browser und Whatsapp nicht mehr öffnen kann, so dachte ich mir, würde kein Grund mehr bestehen, dauernd auf das Handy zu schauen.

Also legte ich fest:

Browser, höchstens 15 Starts pro Tag.

Mailprogramm: höchstens 10 Starts pro Tag.

Whatsapp: höchstens 3 Starts pro Stunde.

Wird die Anzahl überschritten, wird die App automatisch geschlossen und ein Verstoss vermerkt. Das ergibt ein Protokoll, und dieses Protokoll, das muss ich gestehen, hätte ich der ­Öffentlichkeit am liebsten vorenthalten.

Whatsapp, verstossen um 8.45 Uhr am 22.8.2016

Whatsapp, verstossen um 14.47 Uhr am 22.8.2016

Whatsapp, verstossen um 8.56 Uhr am 23.8.2016

Whatsapp, verstossen um 11.38 Uhr am 23.8.2016

Whatsapp, verstossen um 12.15 Uhr am 23.8.2016

Whatsapp, verstossen um 12.19 Uhr am 23.8.2016

Whatsapp, verstossen um 12.53 Uhr am 23.8.2016

Whatsapp, verstossen um 13.52 Uhr am 23.8.2016

E-Mail, verstossen um 15.26 Uhr am 23.8.2016

E-Mail, verstossen um 17.23 Uhr am 23.8.2016

Browser, verstossen um 18.33 Uhr am 23.8.2016

Browser, verstossen um 22.08 Uhr am 23.8.2016

E-Mail, verstossen um 22.09 Uhr am 23.8.2016

Den Rest kann man sich vorstellen. Am Mittag des 24. August, nach einer erneuten Welle von Verstössen, habe ich alle Regeln gelöscht.

Taktischer Rückzug.

Die Schlacht ist verloren, der Krieg noch lange nicht.

Entzug-Tipps und sonstige Rückmeldungen an: christian.zeier@bernerzeitung.ch (Berner Zeitung)