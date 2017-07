Gemüse-Bouillon anstatt Foodwaste

Rund ein Drittel aller Lebensmittel oder zwei Tonnen pro Jahr werden in der Schweiz verschwendet. Mit der aufgerechneten Menge, die in ganz Europa nicht konsumiert wird, könnten alle 805 Millionen hungernden Menschen gleich drei Mal ernährt werden. Der Verein Nofoodwaste will dagegen vorgehen und hat dafür den Foodoo Factory Event lanciert.

Mit einer mobilen Party-Küche und einer grossen Zahl an freiwilligen Helfern soll dabei eine Gemüsebouillon-Paste aus Gemüseresten kreiert werden. Gemüsereste, die immer noch hochwertige Produkte sind. Die Wertschätzung von Ressourcen und der Respekt vor der Natur stünde dabei im Vordergrund, heisst es aus einer Medienmitteilung.

Erlös geht an Organisationen

Das Ziel sei es, mithilfe der Helfer die Produkte vor Ort zu schneiden, zu pürieren oder abzupacken und diese dort zu verkaufen. Oder auf foodoo.world. Ausserdem werden die Produkte durch Partner in der ganzen Schweiz betrieben.

Mit dem Erlös sollen einerseits Bauern einen fairen Lohn für ihre Arbeit erhalten. Andererseits sollen Organisationen, welche die Lebensmittelverschwendung eindämmen, entschädigt und unterstützt werden. Mirko Buri vom Verein Nofoodwaste sagt: «So bekämpfen wir Food Waste nachhaltig.»

Mehr Infos zum Mitmachen und das Programm findet sich unter dieser Adresse. Als Dankeschön für Helfer gibt's gratis Essen, Bouillon-Paste zum Mitnehmen und einfach ein schönes Fest. Festen gegen Resten eben. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)