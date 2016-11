Gemeinderat Bern: Kritik an unterirdischen Asylheimen

Asylsuchende werden oft in unterirdischen Zivilschutzanlagen untergebracht und müssen deshalb ohne Tageslicht auskommen. Diese Praxis kritisiert der Gemeinderat der Stadt Bern schon länger. Andere Städte stärken nun die Position Berns. Dies geht aus einem Entwurf der «Städte-Initiative Sozialpolitik» hervor, welcher dieser Zeitung vorliegt. Die Untergruppe des Städteverbands empfiehlt darin, unterirdische Unterbringung nur «als kurzfristige Zwischenlösung» in Betracht zu ziehen.

«Den dort untergebrachten Menschen sollte schnellstmöglich eine Unterbringung mit Tageslicht zur Verfügung gestellt werden», heisst es in dem Papier weiter. Berns Sozialdirektorin Franziska Teuscher (GB) ist froh, «dass die Position der Stadt Bern von anderen Städten unterstützt wird», wie sie auf Anfrage sagt. Das bestärke sie darin, beim Kanton weiterhin diese Haltung zu vertreten. Unterirdische Asylunterkünfte seien menschenunwürdig.

Die «Städte-Initiative Sozialpolitik» führt noch einen weiteren Aspekt gegen das Wohnen ohne Tageslicht ins Feld: Es zeige sich, dass diese Form im Vergleich zur oberirdischen Unterkunft auch für den Integrationsprozess nachteilig sei. «Man weiss, wie wichtig es ist, dass möglichst früh mit der Integration von Asylsuchenden begonnen wird», betont Franziska Teuscher. Auch aus diesem Grund seien unterirdische Anlagen nicht zielführend.

Etliche dieser unterirdischen Notunterkünfte werden von der Heilsarmee Flüchtlingshilfe betrieben. Dominik Wäfler ist der verantwortliche Bereichsleiter, und er sagt: Zivilschutzanlagen hätten den Vorteil, dass sie sich sofort in Betrieb nehmen liessen. Für die anderen Unterkünfte seien mehr oder weniger lange Bewilligungsverfahren nötig.

Man arbeite aber mit Hochdruck an solchen Lösungen und hoffe, immer mehr Plätze oberirdisch schaffen zu können. Wäfler weiss aber auch: Nicht alle Asylbewerber machen mit. Wenn sie in eine oberirdische Unterkunft auf dem Land wechseln könnten, ziehen sie es oft vor, unter Tag und dafür in ihrem gewohnten Umfeld sowie in Stadtnähe zu bleiben. (mm/skk/Simone Lippuner)