Gemeinde will die Saalmiete sparen

In den letzten Jahren hat die Gemeinde Ferenbalm dem Restaurant Biberenbad jährlich 29'000 Franken für die Saalmiete bezahlt. Das ermöglichte den Dorfvereinen, den Saal gratis zu benutzen. Ende Jahr läuft der Mietvertrag mit Wirt Renato Pedrazzoli ab. Weil Ferenbalm sich in einem finanziellen Engpass befindet, möchte der Gemeinderat den Vertrag aber nicht erneuern. Das sorgt für Ärger mit den Vereinen, die den Saal nutzen.

«Die Nachricht, dass die nächste Gemeindeversammlung die letzte sein könnte, die im Biberenbad stattfindet, sorgt für rege Diskussionen in der Partei», sagt Martin Liechti, Präsident der lokalen SVP. Der Gemischte Chor und die Musikgesellschaft proben regelmässig im Biberenbad-Saal. Deshalb wollte die SVP an der letzten Gemeindeversammlung beantragen, dass der Mietvertrag für den Saal weitergeführt wird.

Weil aber das Geschäft in der Kompetenz des Gemeinderates liegt, konnte kein Antrag gestellt werden. «Bliebe als einzige Möglichkeit, an der nächsten Gemeindeversammlung das Budget abzulehnen», sagt Liechti. Die SVP ziehe auch eine Verschiebung der Traktanden in Betracht, damit die Diskussion über den Saal vor der Budgetabstimmung stattfinden kann.

20'000 Franken budgetiert

Im Budget 2017, das an der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember zur Abstimmung kommt, sind 20'000 Franken für diese Saalmiete eingestellt. Das be­stätigt Gemeindepräsident Beat Schweizer. Er sagt: «Unsere Absicht war, den Vertrag zu ver­längern, aber zu einem günstigeren Preis. Deshalb befinden wir uns noch in Verhandlungen.»

Schweizer ist klar, dass es schwierig sei, bei einem Gewohnheitsrecht zurückzubuchstabieren. Hingegen störe es andere, dass die Gemeinde Ferenbalm mit Steuergeldern etwas finanziere, das nur wenigen zugutekomme. Schweizer ist bewusst: «Sparen tut immer weh.» Aber er sei zuversichtlich, dass mit dem Wirt und den Vereinen eine einvernehmliche Lösung gefunden werden könne.

Eine solche erhofft sich auch Wirt Renato Pedrazzoli. Um Verhandlungen nicht zu gefährden, will er sich aber nicht äussern, bevor eine Einigung zustande gekommen ist.

Alternativen gesucht

Die einzige Alternative für die Vereine wäre die Turnhalle Vogelbuch. Diese zu benutzen, sei aber aufwendig. Anders als in der Halle ist im Biberenbad von Parkplätzen bis zu Stühlen und Verpflegung alles Nötige vorhanden. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Der Gemeindepräsident wird an der Ge­meindeversammlung über den neuesten Stand der Verhandlungen informieren.

Ferenbalm: Gemeindeversammlung, Montag, 5. Dezember, 20 Uhr, Saal Landgasthof Biberenbad. (Berner Zeitung)