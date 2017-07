Gegenstand auf der Herdplatte verursacht Küchenbrand

Diese Unachtsamkeit hat teure Folgen: In einem Einfamilienhaus in Büren an der Aare geriet ein Gegenstand in Brand, der auf einer eingeschalteten Herdplatte liegen gelassen worden war. Das Feuer breitete sich zunächst unbemerkt – es war niemand zuhause – in der Küche aus und richtete Sachschaden in der Höhe von mehreren Zehntausend Franken an.

Die Feuerwehr konnte den Brand nach Eintreffen an der weiteren Ausbreitung hindern und rasch löschen. Das Haus war vorübergehend aber nicht mehr bewohnbar.

Der Vorfall ereignete sich bereits vergangenen Freitag. Am Montag informierte die Kantonspolizei über die Brandursache. (nik/pkb)