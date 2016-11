Gefängnis für Raser

Ein bisschen Glück im Unglück hat der junge Mann: Zwar wurde ein 24-Jähriger am Donnerstag wegen einer wilden Flucht vor der Polizei vom Regionalgericht Bern-Mittelland verurteilt. Hätte das Dreiergremium sein Urteil aber auch nur einen Tag früher gesprochen, es wäre ein bisschen härter ausgefallen. Denn am Donnerstag, genau drei Jahre nach der Tat, sind ein paar kleinere Verfehlungen verjährt.

Das Verdikt ist aber auch so einschneidend. Das Gericht verhängte eine Freiheitsstrafe von 45 Monaten. Der Mann habe mit seiner Fahrt das Leben anderer Personen gefährdet, sagte Gerichtspräsident Daniel Gerber. Zudem sei er in mehreren Fällen so schnell und gefährlich gefahren, dass der Rasertatbestand ­erfüllt sei. Und auch wegen Nötigung wurde er verurteilt.

Abgesehen von der Verfolgungsjagd wurde der Mann wegen einer Reihe weiterer Delikte bestraft. Meist hatte er sie unter Alkoholeinfluss begangen.

Eine Fahrt im Rausch

Es sei nur dem Glück und den Fahrkünsten der beteiligten Polizisten zu verdanken, dass es am 24. November 2013 in Bern und Ittigen zu keinem Unfall gekommen sei, sagte Gerber. Damals war der Mann unter Drogen- und Alkoholeinfluss vor der Polizei geflüchtet. Mit im Auto sassen zwei minderjährige Frauen.

Mit hohem Tempo brauste er durch Bern und Ittigen. Mehrmals hielt er mit hoher Geschwindigkeit auf entgegenkommende Polizeiautos zu. Erst nach 25 Minuten konnte der Täter ­gestoppt werden. Er habe Angst gehabt, seinen Führerausweis zu verlieren, gab der gelernte Maurer aus der Region Bern an.

Kein Aufschub der Strafe

Am ersten Verhandlungstag hatte die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von 48 Monaten sowie eine ambulante Therapie gefordert. Die Verteidigung hatte auf maximal 30 Monate plädiert, die allerdings zugunsten einer Therapie hätten aufgeschoben werden sollen. Auf diese Forderung ging das Gericht aber nicht ein.

Ein Aufschub komme nur infrage, wenn ein sofortiger Strafvollzug die Erfolgsaussicht einer Therapie beeinträchtigen würde, sagte Gerber. «Aber auch mit Hängen und Würgen könnten wir ihn nicht gewähren.» Wegen der schweren psychischen Störung bestehe ein erhöhtes Rückfall­risiko. (Berner Zeitung)