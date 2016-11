Fussgänger in Bern von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Fussgänger ist am Samstagabend beim Berner Guisanplatz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der genaue Unfallhergang ist unklar. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Auto um 19.40 Uhr auf der Mingerstrasse in Richtung Guisanplatz und bog rechts in den Bereich der Tramhaltestelle ein. In der Folge erfasste das Auto im Schritttempo einen Fussgänger. Dieser schlug auf dem Boden auf und erlitt schwere Verletzungen. (tpu/sda)