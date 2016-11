Fünf Sitze im Gemeinderat für die SVP

Nur gerade zwei Parteien haben sich an den Riggisberger Gemeindewahlen beteiligt, SVP und ­Parteilose (PL). Um die sieben Sitze der Exekutive haben sich zehn Personen beworben, davon sechs Mitglieder der SVP.

Diese Partei geht nun als grosse Gewinnerin aus den Gemeindewahlen hervor. Sie hat fünf Sitze errungen, einen hat sie bei den PL geholt, die sich neu mit nur noch zwei statt dreier Ratssitze zufriedengeben müssen.

SVP: Präsidium im Fokus

Schon vor den Wahlen war klar, dass SVP-Gemeinderat Michael Bürki Nachfolger von Gemeindepräsidentin Christine Bär (PL) werden möchte. Der 38-jährige Kaufmann hat diesen Anspruch auch geäussert. Bürki sitzt seit zwölf Jahren im Gemeinderat und präsidiert die lokale SVP. Da ihm niemand das Präsidium streitig machte, gilt Bürki als still gewählt.

Der frischgebackene Gemeindepräsident freute sich am Sonntag überschwänglich über den Wahlausgang. Dass die SVP so grosse Unterstützung in der Bevölkerung findet, führt Bürki auf die «gute Liste» zurück. Die Kandidierenden seien vom Alter und vom Geschlecht her gut durchmischt gewesen, auch drei Bisherige hatten sich wieder aufstellen lassen.

Sie wurden alle gewählt. «Mit Astrid Schwander hatten wir eine valable Kandidatin aus Rüti, die uns sicher sehr viele Stimmen brachte», sagte Michael Bürki. Er hat vor, seine Berufs­tätigkeit zu reduzieren, um das Gemeindepräsidium zu übernehmen. Neu besteht dieses ab 2017 als fixes Pensum von 40 Prozent plus rund 20 Prozent ehrenamt­licher Arbeit.

PL: Verliererin

Katerstimmung herrschte am Sonntag bei den Parteilosen, als der Verlust eines Gemeinderatssitzes bekannt war. «Das ist wirklich sehr schade. Aber es ist eben schwierig, wenn man keine grosse Partei im Rücken hat», sagte der Bisherige Jean-Marc Meier.

Eine Gruppierung wie die PL könne nicht auf eine treue Wählerschaft zählen und verfüge auch über weniger Ressourcen als die traditionellen Parteien. Vielleicht haben sich auch Wähler abgewendet, weil die bekannte und beliebte Christine Bär nicht mehr antreten wollte. Ein weiteres Handicap war, dass unter den vier PL-Kandidierenden nur ein Bisheriger war.

Resultate

Gemeindepräsident: Michael Bürki (SVP, 823 Stimmen, bisher, still gewählt).

Gemeinderat:SVP, gewählt: Astrid Schwander (675 Stimmen), Susanne Rüegsegger (603, bisher), Andreas Zahnd (534, bisher), Adrian Zimmermann (482). Ersatz: Melanie Marti (356). Parteilose (PL): Jean-Marc Meier (653, bisher), Nadine Zimmermann (593). Ersatz: Sandra Wittwer (532), Claudia Hugi (216). (Berner Zeitung)