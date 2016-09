Frischlinge, Füller und Familienangelegenheiten

«Suchet der Stadt Bestes.» Mit dieser Aufforderung ist die Wahlliste der EDU für den Berner Stadtrat garniert. Suchen musste offensichtlich auch die EDU ­selber, um ihre Liste voll zu ­bekommen.

Die Familiären

Die EDU-Liste ist nämlich eine echte Familienangelegenheit. Es kandidieren: Gubsers (Beat und Daniela), Germanns (Jonathan und Sylvia), Räbers (Simeon und Christine) und Stässlers (Heinz und Christine). Die Ehepaare Gubser und Räber sind in der Lorraine zudem fast Nachbarn. Da liesse sich der Wahlkampf ­perfekt mit einem Quartierfest verbinden.

Familiäre Bande gibts auch bei den Freisinnigen: Die Schwestern Vivianne und Claudine Esseiva kandidieren. Vivianne hat es gerade noch geschafft, als Bisherige antreten zu können. Sie rutschte im August ins Stadtparlament nach. Schwester Claudine hat als Generalsekretärin der FDP-Frauen, Ex-Ständeratskandidatin, Nationalrätin in Warteposition und aktuell Kandidatin für die Berner Stadtregierung ­ohnehin einen Bekanntheits­vorsprung.

Entfernt an Astrid Lindgrens Buch «Wir Kinder von Bullerbü» erinnern bei den Jungen Grünliberalen:Maurice, Anna und Leonie Lindgren. Maurice, gelernter Automechaniker, ist in der Poleposition. Er startet auch in den Gemeinderatswahlkampf.

Der Nachrutscher

In den Gemeinderat einziehen wollte ursprünglich auch Stefan Hofer von der SVP. Hofer war bereits von der Parteibasis nominiert. Aber dann gab es ein «Puff» wegen seiner beruflichen Vergangenheit. Er führte von 2004 bis 2006 ein Bordell. Hofer fiel in Ungnade, Daniel Lehmann erbte seinen Platz. Dafür ist Hofer unangefochtener Meister im Nachrutschen: erst ins Kantonsparlament und im September, im allerallerletzten Moment noch ins Stadtparlament. Für den Ende August zurückgetretenen Ueli Jaisli. Der nun aber auch wieder als Stadtrat kandidiert. Etwas schwindlig wird einem aber nicht nur bei der Rücktritts-/Nachrutschkaskade der SVP.

Die Namen

Namen wie Meieli Dillier-von Grünigen (EVP), Francesca Chukwunyere-Höselbarth (GFL) oder Lionel Cédric Amédée Gaudy (BDP) sind wahltechnisch eine Herausforderung. Einen «Promi»-Namen bringt Ex-Miss-Bern-Kandidatin Conny Hartmann (JGLP) auf die Liste.

Die Unverwüstlichen

Und schliesslich gibt es die Unverwüstlichen unter den Kandidierenden. So zum Beispiel die Reitschüler David Böhner und Tom Locher (AL). Locher gibt als Beruf «Berater in Polizeifragen» an. Ihr Comeback gibt Dolores Dana, frühere FDP-Präsidentin.

(Berner Zeitung)