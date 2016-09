Freude über Rosettas Absturz

Der Forscher

Am Freitagmittag ist seine Doktorarbeit im Weltraum zerschellt – oder dank des sanften Landemanövers doch heil auf dem Kometen Tschuri angekommen? Timm Riesen weiss es nicht, da das Signal von der Sonde Rosetta mit dem Berner Messgerät Rosina ja genau im Augenblick der Landung abgebrochen ist. «Sicher löst ein solcher Moment Wehmut aus», sinniert der 40-Jährige aus Kirchdorf. «Immerhin hat mich das Projekt 15 Jahre lang begleitet.»



Ins Abenteuer Rosina eingesteigen ist Riesen um die Jahrtausendwende bereits als Student der Physik, Mathematik und Astronomie. Zu gut weiss er noch, wie er sich, kaum war er zur Gruppe um Rosina-Leiterin Kathrin Altwegg gestossen, mitten in der Forschung wiederfand. Dass dies von Anfang an möglich gewesen sei, sei nicht selbstverständlich, sagt er und fügt an, dass er dem Thema bereits seine Arbeit zum Studienabschluss gewidmet habe.



Dann wandte er sich einem der beiden Massenspektrometer zu, die als Teil von Rosina in den Weltraum geschickt werden sollten. Das Gerät musste sorgfältig kalibriert werden, damit es die Masse der erwarteten Gase richtig bestimmen konnte, und dafür war Riesen im Rahmen seiner Doktorarbeit verantwortlich. Anhand von Experimenten im Labor legte er Parameter fest, die die Interpretation der Resultate aus dem All erst erlaubten. Das war 2007.



Nach ein paar Forschungsjahren in Hawaii ist Riesen seit zwei Jahren zurück an der Uni Bern. Hier arbeitet er heute als Leiter der Sternwarte auf dem Gornergrat. Darüber hinaus erforscht er in einem neuen Team Planeten, die in anderen Sonnensystemen kreisen. Nebenbei arbeitete er weiter am Rosina-Experiment mit.

Was von seiner Arbeit bleibe? Flugs greift er zu einem 170-seitigen Band mit allerhand Zahlen und Formeln. Und wer weiss: «Vielleicht finden die Archäologen in 500 Millionen Jahren auf Tschuri noch etwas von Rosina – sofern es die Menschheit dannzumal noch gibt.» skk