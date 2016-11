Freie Bürger schlagen die SVP

Die Ausgangslage in Toffen war denkbar einfach. Zwei Parteien mit sieben Kandidaten buhlten um die fünf Sitze im Gemeinderat. Die entscheidende Frage lautete: Welche Partei holt mehr Stimmen und damit den fünften Sitz im Rat?

Nun konnten die Freien Bürger Toffen (FBT) am Sonntag nicht gerade einen Kantersieg feiern. Der Vorsprung von rund 300 Stimmen auf die SVP ist aber doch ziemlich komfortabel.

Glückliche Freie Bürger

«Ich bin sehr zufrieden», sagt Gemeindepräsidentin Ruth Rohr (FBT), die klar das beste Resultat machte. Für das Gemeindepräsidium war sie die einzige Interessentin, sie wurde still gewählt. Auch Ruth Dubach, die Sprecherin der Freien Bürger, freut sich über den Erfolg. «Das ist ein sehr schönes Ergebnis für uns. Wir sind sehr glücklich.»

Auf das neue Jahr hin wird der Gemeinderat von sieben auf fünf Sitze verkleinert. Mit der SP und der EVP nahmen gleich zwei Ortsparteien nicht an den Wahlen teil. Dubach geht davon aus, dass ihre Wähler die Stimme eher den FBT als der SVP gegeben ­haben.

Die gleiche Erklärung hat auch Beat Johner, Präsident der SVP Toffen, parat. «Wir wissen von Abstimmungen, dass es in Toffen viele SP-Wähler gibt.» Diese hätten wohl nicht für die SVP gestimmt. Aber auch der Bekanntheitsgrad der neuen Kan­didaten habe wohl eine Rolle gespielt.

Enttäuschung bei der SVP

Eine kleine Enttäuschung sei der Wahlausgang für die SVP, sagt Johner. «Wir haben auf drei Sitze gehofft.» Dennoch blickt er zuversichtlich in die Zukunft, da in Toffen nicht in erster Linie nach Parteibuch politisiert werde, sondern «zum Wohl der Gemeinde.»

Auch die SVP wolle in Toffen nicht mit dem «Vorschlaghammer» vorgehen, sondern sach­bezogen politisieren. Die Freien Bürger wiederum bezeichnen sich nicht einmal als Partei.

Das dominierende Thema in den nächsten Jahren in Toffen wird die mögliche Fusion mit Kaufdorf, Kirchenthurnen, Lohnstorf und Mühlethurnen sein.

Sowohl Dubach als auch Johner betonen, dass nun sorgfältige Abklärungen gemacht werden müssten, bevor man sich dazu eine Meinung bilden könne.

Weiter steht die Verkehrsberuhigung an der Bahnhofstrasse an. «Wir sind für Massnahmen, aber sie müssen finanziell im Rahmen bleiben», sagt Johner.

Resultate: Gemeindepräsidentin: Ruth Rohr (FBT, bisher). Gemeinderat.FBT, gewählt: Ruth Rohr (942 Stimmen, bisher), Kaspar Aeberhard (590), Fredy A. Grogg (445). SVP, gewählt: Carl Bütler (677, bisher), Andreas Gfeller (580, bisher). Ersatz: Stefan Lüdi (340), Christian Kaufmann (256). (Berner Zeitung)