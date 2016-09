Feuerwehr rettet Pferd aus Sägibach

Die Feuerwehr wurde am Montagnachmittag zu einer aussergewöhnlichen Rettungsakton gerufen: Ein Pferd stürzte während eines Ausritts in Schwadernau in den Sägibach, wie ein Reporter vor Ort mitteilt. Die Einsatzkräfte hätten das Tier mit einem Kran wieder an Land gehievt.

Die Kantonspolizei Bern bestätigt, dass sich am Montagnachmittag in Schwadernau ein Pferd in einem Bach in misslicher Lage befunden hätte. (mas)