Fenstersimse als Luxuslogen

Einmal im Jahr werden enge, harte Fenstersimse zu beliebten, luxuriösen Logenplätzen. Dann nämlich, wenn am Stars of Sounds in Aarberg nationale und internationale Musiker ihre Shows zum Besten geben. Die Wohnungen am Stadtplatz bieten beste Sicht auf die Konzertbühne. Das wissen auch Timo und Corina Gerber. Die beiden wohnen seit einem Jahr in einer Altbauwohnung, das erste Mal konnten sie das Stars of Sounds nun hautnah miterleben.

Als sie vor einem Jahr den Mietvertrag unterschreiben gingen, sei gerade der Soundcheck für die letzte Ausgabe im Gang gewesen, erzählt Timo Gerber. «Seither haben wir uns auf die­se Abende gefreut.»

Die beiden lassen es sich aber nicht nehmen, das Erlebnis mit möglichst vielen zu teilen. Freunde und Verwandte haben sich in der Wohnung versammelt, und alle werden sich einmal ein paar Minuten auf den Logen-Fenstersimsen sichern oder sich zumindest darüber beugen und gebannt aus dem Fenster auf die Bühne schauen.

Doch nicht nur der Blick Richtung Stadtplatz bietet spannende Perspektiven. Troubas-Kater-Frontmann QC zeigt sei­ne Rapfähigkeiten und freestylt zu einem Beat von Dr. Dre. Er verarbeitet also die ihm von Zuschauern zugerufenen Wörter in einen Text. Währenddessen isst Xavier Naidoo mit seinen Kollegen der Söhne Mannheims vor Gerbers Bürofenster, das auf der anderen Seite der Wohnung liegt und direkt auf die Terrasse des daneben gelegenen Restaurants Hirschen hinausreicht.

Als Gerber das Fenster öffnet, kommt von Naidoo prompt die Aufforderung, dass er keine Fotos machen soll. Der 25-Jährige, der aus Oberruntigen stammt, kontert die Abfuhr des arrogant wirkenden Sängers damit, er habe das Fenster nur zum Durchlüften geöffnet.

Doch nicht alle Musiker zeigen sich so unnahbar. Timo Gerber erzählt, dass er am Freitag sowohl mit dem Bieler Rapper Nemo als auch mit der deutschen Band The Baseballs für Selfies posieren konnte. Am zugänglichsten zeigte sich aber David Bucher. Der Leadsänger der Zürcher Band Dabu Fantastic stieg durchs Fenster in die Wohnung, stiess bei einem Bier mit Gerber und seinen Kollegen an und plauderte mit ihnen.

Die Gastfreundschaft des Ehepaars Gerber ist beachtlich. Auf dem Esstisch ist ein grosszügiger Apéro angerichtet, und der Duft der Pizzas im Backofen durchströmt die Wohnung. Das kulinarische Angebot soll schliesslich dem musikalischen in nichts nachstehen.

Bevor die Söhne Mannheims auf die Bühne treten, gönnen sich einige eine Abkühlung an der nahe gelegenen Aare. «Aarberg hat südländisches Flair, die Leute flanieren durch die Stadt und sind sehr entspannt», sagt Gerber. Zu seinem bisweilen hektischen Job als Rettungssanitäter finde er hier die optimalen Voraussetzungen, sich zu erholen.

Während des Stars of Sounds ist es freilich nichts mit gemütlich flanieren. Der Stadtplatz ist gesäumt von Leuten, die dicht gedrängt den bestmöglichen Blick auf die Bühne zu erhaschen versuchen. Nicht selten schweifen die Augen der Konzertbesucher nach oben. Manch einer würde seinen Platz in der Menge nur zu gerne gegen einen Fenstersimsplatz eintauschen.

Als sich Xavier Naidoo und Kollegen im Lied «Wie lange» fragen, wie lange eine vergangene Liebesbeziehung wohl schon her ist, werden auf dem Stadtplatz die Smartphones gezückt und melancholisch hin und her bewegt. Vereinzelt fliegen Seifenblasen durch die Luft. Im Hause Gerber ist es derweil Zeit für Nidlechueche, und man fragt sich, wie lange es schon her ist, seit man letztmals ein derart leckeres Dessert verspeisen durfte.

Als schliesslich Álvaro Soler mit sommerlichen Klängen die mittlerweile abgekühlten Temperaturen aufzuwärmen versucht, ist es hinter einigen Fenstersimsen dunkel geworden. Auch bei Gerbers verabschieden sich einige Gäste, viele schwingen aber bis zum Schluss die Hüfte.

In ihren Erinnerungen wird die Musik noch lange in den Häuserreihen Aarbergs nachhallen, auch wenn es nun bereits wieder zum südländischen, gemütlichen Flanierstädtchen geworden ist. Timo und Corina Gerber freuen sich jedenfalls schon jetzt aufs nächste Jahr, wenn ihre Fenstersimse wieder zu Luxuslogen werden. (Berner Zeitung)