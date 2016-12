Erneute Kritik der Reitschüler an der Polizei

Wie hat die Kantonspolizei zu ermitteln, wenn – wie am 4. Dezember auf der Schützenmatte – eine Person schwer verletzt wird? Um diese Frage dreht sich eine Diskussion zwischen den Reitschülern und der Kantonspolizei, die am Montag ihren Anfang nahm. Konkret geht es um den Fall eines 43-jährigen Algeriers, der von einem 21-jährigen Schweizer mit einem Messer verletzt wurde.

Der Täter hat sich zwar mittlerweile gestellt, weil er zur Tatzeit aber stark alkoholisiert war und sich nur noch an wenig erinnern kann, nahm die Polizei weiterführende Ermittlungen auf.In diesem Rahmen wurden auch mehrere Dutzend Mitarbeiter der Reitschule befragt – «ohne Ankündigung oder Vorwarnung», wie die Reitschule am Montag kritisierte.

Gestern wehrte sich die Polizei gegen diese Anschuldigungen: Ihr Vorgehen sei den Umständen entsprechend und habe nichts mit Schikane zu tun (wir berichteten). Prompt meldete sich die Reitschule wieder zu Wort: Zwei Polizisten seien in die Wohnung eines Reitschülers eingedrungen, weshalb rechtliche Schritte geprüft werden – das Hin und Her könnte sich also noch in die Länge ziehen. (Berner Zeitung)