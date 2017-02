Eine Turbine geht auf Reisen

Ein leises Surren erklingt, als der Motor des orangen Pneukrans angeworfen wird. Danach scheint einen Moment lang nichts zu passieren, ehe das 3,8 Meter hohe und 20 Tonnen schwere Laufrad in der Bodenluke auftaucht und sich langsam in die Höhe erhebt. Rundherum stehen Arbeiter, die den Moment mit ihrem Smartphone festhalten. Andres Wäfler, Leiter Kraftwerke und Contracting von EWB, kommt ins Staunen: «Das ist wirklich ein spektakulärer Augenblick.»

Seit 16 Jahren bekam Wäfler dieses Manöver nicht mehr zu sehen: 2001 wurde das Rad das letzte Mal ausgebaut und revidiert. Die diesjährige Sanierung des Kraftwerks Felsenau sei aber aufwendiger, erklärt er: «Heuer wird die ganze Turbine revidiert — inklusive der massivst grösseren Komponenten wie der Turbinenwelle und dem Leitapparat.» Letzterer misst 5,6 Meter im Durchmesser und muss deshalb per Nachttransport samt Polizeieskorte abtransportiert werden.

Kein Wasser, kein Strom

Die Sanierung der Rohr-KaplanTurbine ist eine aufwendige Angelegenheit: Etliche Schrauben müssen auf engstem Raum gelöst, Teile von unterschiedlichster Grösse per Lastenkran ans Tageslicht befördert und unzählige Rohre und Dichtungen kontrolliert werden. Da gehöre das Ausbauen der grossen mechanischen Teile noch zu den einfacheren Arbeiten, meint Wäfler.

Seit dem 9. Januar ist ein fünfköpfiges Kraftwerkteam von EWB zusammen mit Montageleitern der Firma Andritz Hydro AG, welche die eigentliche Revision der Teile in ihrem Hauptsitz in Kriens übernimmt, an der Arbeit. Seither liegt das Kraftwerk sowie der 550 Meter lange Druckstollen, durch den Wasser zwischen dem Stauwehr Engehalde und dem Kraftwerk Felsenau fliesst, trocken. Strom wird zurzeit keiner produziert.

Normalerweise liefert das Kraftwerk Felsenau genug Energie, um 15 500 Haushalte der Stadt Bern mit Strom zu versorgen. Wegen der Sanierungsarbeiten wird es dieses Jahr jedoch bedeutend weniger sein. «Mit diesem Ausfall müssen wir leben», sagt Wäfler. Eine Ersatzturbine ist nicht vorhanden — zu spezifisch sind die Teile auf das Kraftwerk Felsenau zugeschnitten.

Gute Betriebsbedingungen

Nicht ganz zwei Millionen Franken investiert EWB insgesamt in die Instandsetzung der Kraftwerkkomponenten. Wenn alles gut läuft und in Kriens keine schwerwiegenden Schäden entdeckt werden, sollte das Kraftwerk Ende Juni wieder in Betrieb genommen werden können. Danach könne man dann wieder mehrere Jahre ohne Bedenken mit dem Aarewasser Strom produzieren.

Die Turbine ist seit 1989 in Betrieb und hat eine kalkulierte Lebensdauer von 40 Jahren. Wäfler ist jedoch zuversichtlich, dass sie in Bern noch länger laufen wird: «Das Kraftwerk Felsenau hat sehr gute Betriebsbedingungen: Die meisten Sedimente werden bereits im Thuner- und Brienzersee abgefangen, weshalb die Abnutzung durch Sand und Gestein nicht so stark ist.»

Während die Turbinenwelle und der Leitapparat nach ihrem einmaligen Ausflug künftig vor Ort kontrolliert werden, wird man das Laufrad bestimmt noch ein weiteres Mal durch die Luft schweben sehen. (Berner Zeitung)